Стимулирование экономики во время войны: Мифы и реальность 15 февраля, 11:42

Тема как построить эффективную монетарную политику, которая будет способствовать экономическому росту Украины очень интересна и дискуссионна. Поговорим об основных деталях.

Политики Национального банка (монетарная) и Правительства (фискальная) доказали свою практическую эффективность в условиях полномасштабной войны с РФ. В частности, финансовая система продолжила бесперебойное функционирование, обеспечено финансирование как сектора обороны, так и социальных выплат, инфляционные и девальвационные ожидания остались контролируемыми. В то же время, в отдельных экспертных кругах не утихает дискуссия относительно недостаточности принятых правительством и центральным банком мер по смягчению падения/оживления роста в условиях войны. Предлагаю рассмотреть на нескольких примерах ожидаемые и наиболее вероятные последствия мер так называемого монетарного стимулирования:



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1. Уровень учетной ставки (25%): І. чрезвычайно высоким по сравнению с другими странами и II. не позволяет оживить кредитование/поддержать рост. Что касается утверждения: быстрое сравнение (без учета контекста) Украины с другими сопоставимыми странами не подтверждает этот тезис. Даже абстрагируясь от того фактора, что в Украине идет самая большая война на континенте после Второй мировой, монетарная политика НБУ не выглядит экстраординарной.

Инфографика: Tradingeconomics.com, собственные расчеты

Что касается II утверждения: даже удержание учетной ставки на довоенном уровне (10%) не смогло бы устранить первопричину резкого сокращения экономической активности. Критики высокой ставки отмечают, что она не имеет существенного влияния на инфляцию из-за шоков войны, но в то же время убеждают, что низкая ставка повлияет на рост в условиях тех же шоков. Доступ клиентов к кредитам ограничен в первую очередь из-за существенного роста рисков невозврата средств, на что учетная ставка не повлияет. Кстати, и до войны этот вопрос также был актуален, правда по другим причинам, в частности, незащищенности прав кредиторов (хотя банковская система была профицитной в последние годы и инфляция была низкой, особенно в 2020 году).

2. Рост можно оживить «насытив экономику деньгами» (льготные кредиты рефинансирования, льготные условия для отдельных отраслей/компаний): такая политика может иметь только краткосрочные положительные последствия для ограниченного круга экономических агентов. Выиграют те, кто первыми получат такие деньги, а проиграют все остальные, поскольку очевидным следствием стремительного роста количества денег в экономике станет инфляция, которая как известно бьет сильнее всего по беднейшим слоям населения. При сложившихся обстоятельствах высокая учетная ставка при высокой инфляции и в условиях войны в первую очередь призвана способствовать сохранению привлекательности гривневых сбережений и уменьшению девальвационного давления и уже косвенно влияет на инфляцию и еще меньше на рост.

3. Правительство должно обеспечить фискальное стимулирование с целью поддержания роста и стимулирования спроса. Подобная логика абстрагируется от тех фактов, что по итогам 2022 г. дефицит бюджета приблизился к 20% ВВП (при норме около 2% в «спокойные времена» для таких стран как Украина) сможет уменьшиться до однознакового уровня только в 2024 г. (при условии завершения активной фазы войны) и того, что обеспечение макроэкономической стабильности в Украине держится в первую очередь на финансовой поддержке западных партнеров. Дальнейшее наращивание дефицита при подобных обстоятельствах выглядит, по-моему, крайне маловероятным и практически невозможным.

Следует отметить важность государственных программ поддержки кредитования во время войны и необходимость их расширения. Так, за период действия военного положения в Украине в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» по состоянию на 30 января заключено 19 154 кредитных договора на общую сумму 79,34 млрд грн.

Понятно, что с появлением новых экономических вызовов дизайн программы требует пересмотра совместными усилиями Министерства финансов, профильных министерств и Национального банка. В частности, целесообразно расширить круг доступных для заемщиков финансовых инструментов и в то же время оптимизировать бюджет программы, что поможет осуществить постепенный переход заемщиков участников программы к уплате ненулевых процентных ставок. В дальнейшем ожидаемая активность банков в кредитовании будет оживляться из-за значительной поддержки правительства.

Суммируя приведенное выше можно сказать, что и монетарная и фискальная политика должны быть очень взвешенными. В противном случае можем получить большой экономический кризис в государстве, который осложнится последствиями войны. Примером неэффективной монетарной политики в настоящее время является опыт Турции, где инфляция в конце 2022 г. достигла около 80%, а национальная валюта девальвировала более чем в два раза в течение двух лет.

Опыт Турции для нашего государства очень показателен как с положительной стороны (эта страна с начала 2000 годов смогла успешно провести реформы и сделать экономический скачок в первую 20-ку крупных экономик стран мира, структурно перестроить экономику — это для нашей страны очень актуально и теперь и после победы над врагом). А негативный опыт — это неэффективная политика их центрального банка в последние годы в первую очередь из-за политических факторов и потери независимости.

Вообще, тема как построить эффективную монетарную политику, которая будет способствовать экономическому росту, очень интересна и дискуссионна. Я понимаю, что позиция докладчика часто зависит от институции, где ты работаешь и цели этих институций могут быть разными (НБУ отвечает в первую очередь за макроэкономическую стабильность, Минэкономики — за экономический рост). Но это не значит, что над этим вопросом не следует дискутировать и не искать оптимальных путей решения проблем.