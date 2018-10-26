Денис Морозов

В Украине правительство повысило цены на газ для населения на 23,5% накануне отопительного сезона, но поможет ли такой шаг стране пройти зиму?
В Украине изменили государственные строительные или градостроительные нормы, ограничив строительство высотных зданий в зависимости от классификации населенных пунктов и количества населения.
Первый шаг к бюджету 2019, Тигипко скупает банки и Гулливер не продается.
В Украине правительство повысило цены на газ для населения на 23,5% накануне отопительного сезона, но поможет ли такой шаг стране пройти зиму?
17 октября в Канаде официально начали легально продавать марихуану лицам, которые приобретают ее не по рецепту врачей, а в рекреационных целях.
Уверен, что коррумпированные судьи и судебная система Украины никогда не дадут мне победить. Однако, я не сдаюсь. И даже если проиграю все дела здесь, то продолжу бороться в Европейском суде по правам человека, в котором уже сужусь с Украиной по делу, открытому в 2008 году и которое близится к завершению.
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