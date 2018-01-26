Чего Украине ждать от цифровой экономики

Наша страна пока вряд ли может конкурировать с другими государствами в плане технологичности, хотя цивилизованный мир движется именно в этом направлении.

В прошлом году украинское правительство тоже начало говорить о "цифровой стратегии". Ее реализация предусматривает, среди прочего, толчок к экономическому росту, привлечение новых инвестиций, развитие инновационной инфраструктуры в стране. Недавно, 17 января, Кабмин утвердил "дорожную карту" развития цифровой экономики Украины. До 2021 года, по прогнозам правительства, эта инициатива имеет добавить 5% к нашему ВВП.

В целом есть достаточно причин считать развитие цифровой экономики стратегически правильным направлением, и они подтверждены реальным опытом. Цифровая экономика кардинально меняет экономический ландшафт ведущих стран мира. Общий эффект выражается увеличением производительности труда, ростом ВВП на душу населения в национальных масштабах. "Сырьевые" сектора сворачиваются, зато развиваются "креативные" сегменты в сфере услуг. В результате диджитализации, распространения интернета и автоматизации бизнес-процессов исчезают неактуальные и появляются новые профессии.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, такая масштабная цифровая трансформация в различных секторах экономики, особенно в торговле и сфере услуг, заставляет многие правительства пересматривать трудовое законодательство и трудовые контракты. Цифровая экономика позволяет существенно повысить конкурентоспособность экономики, работать эффективнее, снизить временные и транзакционные издержки.

Переход на цифровую экономику способствует росту инноваций вследствие резкого удешевления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также благодаря появлению новых продуктов и услуг, инновационных бизнес-моделей и реинжиниринга бизнес-процессов. Благодаря цифровым технологиям бизнес получил возможность расширить географические рынки сбыта. Успех Amazon, EBay, Alibaba, PayPal основывается именно на успешном использовании этого эффекта. Снижаются барьеры для входа малых и средних предприятий. А прорывные технологии обработки данных (Big data, Machine Learning, AI) в сочетании с открытием данных способствуют гораздо более точному изучению потребностей потребителей, более тесной связи бизнеса с целевой аудиторией.

В условиях диджитализации данные ‒ ключевой актив. Открытие и свободный оборот публичной информации становятся критически важными для роста экономики в таких условиях. Правительства, которые смогут быстро и своевременно обеспечить фактическую, а не декларативную открытость данных, будут лидерами в глобальной конкуренции.

Правильная государственная политика в сфере открытых данных крайне важна и для бизнеса. Благодаря политике сashless и paperless бизнес способен кардинально сократить лишние затраты на поиск, обработку и передачу информации. Умея быстро проанализировать своих потенциальных партнеров, покупателей или поставщиков, компании смогут минимизировать риски в работе с контрагентами, а следовательно ‒ повысить эффективность своего бизнеса. Еще один плюс ‒ доступ к прозрачному и конкурентному процессу государственных закупок.

То, что открытые данные ‒ обязательная часть цифровой экономики, доказывает опыт разных стран. Показателен и близкий нам пример ‒ Эстония. Она получила независимость почти одновременно с Украиной, однако в настоящее время страна является членом ЕС и НАТО, и по сравнению с Украиной находится на заметно более высокой ступени развития. В свое время Эстония провозгласила доступ к Интернету неотъемлемым правом человека (ее называют "страной без проводов", поскольку почти всю ее территорию покрывает Wi-Fi и WiMAX) и создала целую IТ-культуру. Огромное количество государственных услуг для частных лиц и бизнеса перешло в онлайн, что сделало их использование более быстрым и комфортным. Благодаря своей технологичности страна имеет неофициальное название ‒ "Е-Эстония" (электронная Эстония).

Среди других цифровых достижений в Эстонии работает Открытый портал данных. Он предоставляет общественности неограниченный доступ к информации государственного сектора с разрешением на повторное использование и перераспределение данных как в коммерческих, так и в некоммерческих целях. В самом портале объясняется, какой эффект, по их мнению, имеет такая открытость информации. В частности, "стимулирование экономики, повышение прозрачности, обеспечение права доступа к информации, уменьшение количества информационных запросов и, как следствие, ‒ снижение нагрузки на работников государственного сектора". Кроме этого, на портале говорится, что открытые данные способствуют созданию новых "открытых" услуг для частного и общественного секторов, поощрению всеобщего перехода на новые технологии, такие как Linked Data, Big Data и Интернет вещей (IoT).

В 2016 году Всемирный банк подготовил доклад под названием "Цифровые дивиденды". Там идет речь не только о том, какой эффект может оказать цифровая экономика на государства, но и при каких условиях это станет реальностью. "Чтобы максимально использовать потенциал цифровой революции, странам нужно совершенствовать законодательство, обеспечивающее конкуренцию между компаниями, довести квалификацию работников до уровня требований новой экономики и обеспечить подотчетность отдельных институтов", ‒ говорится в докладе. И это только часть шагов. Поэтому следует помнить, что заметный результат, который уже почувствовали многие страны мира, может быть достигнут только при значительных усилиях. Особенно ‒ в случае с Украиной.