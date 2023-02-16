Реформа недропользования в Украине: Как изменения в законодательстве повлияют на каждого 16 февраля, 07:27

Впервые за долгое время в главный документ, регулирующий правила использования недр в Украине, внесли существенные изменения.

Речь идет о Законе 2805 от 01.12.2022 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства в сфере пользования недрами» (далее — Закон 2805). Много разных мнений об этом документе звучит в СМИ, как положительных, так и отрицательных. Но, какие последствия действительно будет иметь принятый закон для государства, общества и украинского бизнеса?

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Закон в новой редакции: что следует знать?



Перед принятием Закон 2805 г. прошел немало обсуждений экспертами отрасли, чиновниками, представителями бизнеса и ведущими неправительственными структурами. В частности, первый в Украине Комитет по вопросам недропользования при Европейской Бизнес Ассоциации также присоединился к обсуждению документа и вносил предложения, которые действительно нуждаются в недропользователях.



Оценивая законодательные изменения, прежде всего следует акцентировать внимание на том, что основные правила пользования недрами в Украине уже сформированы на уровне Закона 2805. «В ближайшие 5−10 лет все недропользователи будут жить именно по таким правилам. И менять кардинально их не будут, ведь закон гораздо труднее изменить в парламенте, если сравнивать, например, с постановлением Кабинета Министров Украины, которое можно изменить через правительство в более простых условиях. Соответственно, предложения к закону нуждаются в более содержательном обосновании.



Вносили свои предложения в законопроект 4187 (Закон 2805) и сами недропользователи.

По словам директора по водным ресурсам IDS Украина (компании «Моршинская») Валерия Сенько, в целом Закон 2805 направлен на то, чтобы улучшить отрасль недропользования в Украине и обезопасить от многих проблем. «Когда обсуждались законодательные изменения, мы подавали свои предложения. В частности, от нас и других недропользователей было предложение об отмене горного отвода при добыче подземных вод. В Законе это учли и я считаю, что это одна из позитивных реформ для нашей отрасли», — отметил Валерий Сенько.

Что и для кого меняется, согласно новому закону



В первую очередь добывающая отрасль в Украине, которая является стратегически важной для обороноспособности и энергетической независимости государства, уже давно ожидала модернизации и адаптации к европейскому законодательству.



По мнению эксперта в области недропользования, основательницы компании, которая является бизнес-консультантом в сфере недропользования, «Геологической Инвестиционной Группы» Ирины Супрун, правила пользования недрами в Украине уже давно нуждаются в изменениях, способствующих развитию отрасли и инвестиционной привлекательности.



«Когда Украина обрела Независимость, наша экономика еще не была сформирована как рыночная и, соответственно, добывающая отрасль была адаптирована под советскую модель экономики. Законодательство оставалось прототипом советского шаблона, не соответствующего вызовам и потребностям бизнеса, а тем более международным стандартам. С принятием Закона 2805 г. отрасль недропользования получила совершенно новый подход», — сказала Ирина Супрун.

В то же время, комментируя Закон 2805, главный геолог компании ПАО Дикергофф Цемент Украина Владимир Михалевич считает, что около 80% принятых изменений положительно повлияют на работу недропользователей. «Однако остается немало спорных моментов, которые следует обсуждать и прорабатывать. К сожалению, мы уже не сможем что-либо изменить, поскольку эти реформы приняты на законодательном уровне. Если и будем предлагать усовершенствование этих реформ, то не так быстро, ведь изменять прописанные в законе нормы значительно труднее», — сказал Владимир Михалевич.



Очевидно, что есть как положительные изменения, так и в определенной степени смогут усложнить работу недропользователей. Ниже проанализировали, как именно законодательные нововведения повлияют на ту или иную общественную нишу: бизнес (недропользователи), государство и граждан.



Закон 2805: что изменится для недропользователей



Впервые за 30 лет в Украине появится единая система геологической информации, открытой и электронной. Она включает в себя все важные ресурсы отрасли, среди которых и электронный кабинет недропользователя.



Инфографика: EBA

Инфографика: EBA

Инфографика: EBA

С принятием Закона 2805 г. государство подтвердило желание диджитализировать отрасль недропользования.



Кроме того, у бизнеса появляется возможность утверждать запасы по международным стандартам, ведь заработает Государственная экспертиза и оценка ресурсов и запасов полезных ископаемых в соответствии с международными нормами.

Инфографика: EBA

Инфографика: EBA

Инфографика: EBA

Закон 2805: что изменится для государства



На 9-м году войны Украина на законодательном уровне лишила права на пользование недрами лиц, зарегистрированных в государстве, признанном государством-агрессором. Это важный шаг, который должен быть уже давно реализован.



Инфографика: EBA

Новые законодательные изменения должны увеличить количество поступлений в госбюджет и развивать отрасль недропользования. Появилась, например, финансовая компенсация ущерба государству за незаконное пользование недрами. До сих пор ответственность была только уголовной и никаких поступлений в бюджет не приносила. Некоторые из нововведений наоборот не учитывают реальной ситуации, которая сейчас происходит в Украине, ведь, по Закону, геологическое изучение (ГИ) будет осуществляться исключительно на бюджетные средства. Страна в послевоенный период не будет иметь средств для изучения недр.



Инфографика: EBA

Закон 2805 г.: что изменится для граждан?



Согласно Закону, граждане Украины будут иметь право на получение части дохода государственного бюджета от рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых. Такая практика существует в мире, очевидно, сейчас в Украине заложили основы для ее реализации.



Инфографика: EBA

Закон Украины 2805-IX от 01.12.2022 вступит в законную силу с 28.03.2023 года. Но оправдают ли ожидания бизнеса изменения, которые, по мнению властей, положительные, прогрессивные и новаторские, увидим только после полноценной адаптации к новым правилам.