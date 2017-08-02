Михаил Чобанян

Отправная дата запрета российского софта – 15 мая 2017 года. Один год – срок, который может указать на значительные изменения рынка программных продуктов.
В 2017 году в нашей стране заработало в два раза больше ветряков и солнечных электростанций, чем в 2016-м. В прошлом году в Украине было построено 64 промышленные солнечные электростанции, суммарной мощностью 211 МВт.
Отправная дата запрета российского софта – 15 мая 2017 года. Один год – срок, который может указать на значительные изменения рынка программных продуктов.
В 2017 году в нашей стране заработало в два раза больше ветряков и солнечных электростанций, чем в 2016-м. В прошлом году в Украине было построено 64 промышленные солнечные электростанции, суммарной мощностью 211 МВт.
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