Чернобаевские сладости и Борис Чуприна: Обернется ли креатив судебными решениями? 9 февраля, 11:40

Что важно учитывать творческим предпринимателям, которые хотят использовать «бренды войны». Юридические детали.

Соавтор: Дмитрий Скидан, юрист киевского офиса Baker McKenzie.



В предыдущем выпуске Брендов войны мы обобщили массив народного креатива по коммерциализации положительных символов войны. В этом выпуске мы более предметно рассмотрим юридические аспекты коммерческого использования этих символов, дабы украинские предприниматели понимали, что и как они могут использовать, не нарушая законов и прав других лиц. Для удобства анализ проведен по тем же категориям, которые были выделены в предыдущем выпуске.



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Имена известных личностей. Закон четко запрещает регистрацию фамилий, имен, псевдонимов, портретов известных в Украине лиц как торговых марок без их согласия. Конечно, можно дискутировать о понимании понятия «сведения», но для нашего анализа достаточно отметить, что зарегистрировать обозначения, содержащие имена, например, В. Зеленского или Б. Джонсона без их согласия, не удастся. То же касается и украинизированного Бориса Джонсонюка как производного от его подлинного имени.

А вот с Борисом Чуприной немного сложнее, ведь связь с оригинальным именем здесь менее очевидна. Все будет зависеть от эксперта, который проанализирует это обозначение, и шансы на регистрацию теоретически выше, чем в предыдущих примерах. Но при желании Б. Джонсон вполне смог бы обжаловать эту регистрацию.

А что с использованием чужих имен без регистрации? Далеко не все бизнесы пытаются зарегистрировать имена героев военного времени как торговые марки, но при этом активно их используют в своей деятельности. Речь здесь идет как о названиях десертов, коктейлей и другой продукции, так и о случаях использования их изображений или карикатур в заведениях или на одежде.

Можно ли так поступать? Как правило, к таким случаям должна применяться концепция «права на публичность», гарантирующая известному лицу защиту от несанкционированного использования его имени или образа в коммерческих целях. Однако, в отличие от многих других стран, у нас эта концепция не слишком развита, и релевантной судебной практики немного. Тем не менее в Украине четко защищены права личности на имя и его использование, честь, достоинство и деловую репутацию. Любое лицо может обратиться в суд, если эти права нарушаются таким несанкционированным использованием его имени. Поэтому использование имен или изображений известных лиц в коммерческих целях без их согласия (даже если все доходы будут переданы на благотворительность) может быть признано нарушением их прав и завершиться возмещением причиненного им ущерба.

Названия мест и территорий. «Чернобаевские» сигареты, напитки и сладости, «гостомельские удобрения», алкоголь «Нескорений Миколаїв» — украинцы быстро подхватили тренд использования прославленных войной мест в названиях своих товаров или услуг. Но не всегда такая продукция как-то связана с местом, указанным в ее названии. С этим аспектом возникает больше вопросов, ведь эти товары и услуги теоретически могут считаться обманчивыми по поводу их географического происхождения. Если существует риск, что потребители ошибочно будут воспринимать их как связанные с этим местом или территорией, то соответствующие обозначения не будут зарегистрированы как торговые марки, а их использование без регистрации может нарушать права потребителей и считаться недобросовестным. Конечно, пробуя во львовском заведении десерт «Чернобаевка», потребитель вряд ли будет ожидать, что он привезен из Херсона, но более неоднозначные случаи использования названий мест все-таки могут вводить потребителей в заблуждение.

Украина и ее государственные символы. Закон прямо исключает государственные символы и названия государств из списка объектов, которые могут охраняться как торговые марки. Они могут быть включены в торговую марку только как неохраняемые элементы и при условии, что на это есть согласие соответствующего органа. Обозначение, состоящее только из слова «Україна», является просто изображением (или имитацией) государственного символа, зарегистрировано не будет. Поэтому использовать такие названия и символы можно только в сочетании с другими охраноспособными элементами, то есть такими, которые могут «получить охрану» в соответствии с законом.

При этом и защитить можно будет только охраняемые элементы такого обозначения, ведь нельзя присвоить права на использование слова «Україна» какому-то конкретному лицу.

Если же говорить о коммерческом использовании государственных символов без регистрации торговой марки, то здесь тоже возникают нюансы. Одним из основных ограничений является запрет использования в рекламе. Это касается также символов других государств и международных организаций, официальных названий государственных органов и органов местного самоуправления и имитаций всего перечисленного. Как следствие, рекламировать товары с нашим гербом или флагом не стоит, ведь это может повлечь накладываание штрафа в размере пятикратной стоимости такой рекламы.

Слова, которые приобрели новые значения. До 24 февраля 2022 года иностранные производители оружия не слишком беспокоились о регистрации названий их товаров как торговых марок в Украине. Таким подарком не могли не воспользоваться как упорные украинские предприниматели, так и стремящиеся просто «забронировать» за собой права на такие обозначения с целью дальнейшей перепродажи прав или предоставления платежных лицензий.

На сегодняшний день в Украине поданы десятки соответствующих заявок для регистрации названий иностранного оружия относительно пестицидов, одежды, пищи, табачных и алкогольных изделий, телекоммуникационных, ресторанных и медицинских услуг и многих других вещей. Аналогичная ситуация и с такими словами, как «паляниця». Например, ранее с этим словом регистрировались торговые марки для хлебобулочных изделий и ресторанных услуг. Сейчас же появились заявки по одежде, алкоголю, строительным, финансовым и другим услугам.

В нынешних условиях может показаться, что эти слова стали едва ли не общественным достоянием, которое можно использовать где попало. Впрочем, такое утверждение правдивое, но лишь до тех пор, пока не будут зарегистрированы описанные выше заявки. Если их все же зарегистрируют (и вероятность того, что это произойдет, существует), то владельцы соответствующих свидетельств имеют право запрещать другим лицам использовать эти или схожие обозначения в сочетании с товарами, охваченными их свидетельствами. Более того, это право будет распространяться на случаи использования, которые произошли с момента подачи заявки, а не с момента регистрации торговой марки.

Что это значит на практике? Если, например, 1 апреля 2022 года кто-то подал заявку на регистрацию торговой марки «БАЙРАКТАР» для маркировки одежды и спустя два года получит соответствующее свидетельство, то под риском претензий со стороны такого лица будут все, кто начал использовать такое же или похожее обозначение в сочетании с аналогичной продукцией с или после 1 апреля 2022 года. В таком случае в безопасности будут оставаться только те, кто начал использовать такие обозначения (или осуществили значительную и серьезную подготовку для такого использования) до 1 апреля 2022 года. У таких лиц возникает право предыдущего пользователя, позволяющее им применять соответствующее обозначение и после его регистрации другим лицом.

Рожденное войной. Анализ этой категории в значительной степени совпадает с анализом предыдущей. Все новые слова, фразы, герои, мемы новые, которые раньше никто их не использовал и не пытался зарегистрировать как торговые марки. Сейчас же начались состязания за то, кто первым подаст заявку и зарегистрирует их. При успешной регистрации владельцы свидетельств смогут определять часть использования этих обозначений в Украине и потенциально запрещать другим лицам их применение. Помешать этому может только Национальный орган интеллектуальной собственности, который может отказать в регистрации таких обозначений. Однако для вынесения этого решения ему следует руководствоваться четкими основаниями, определенными законом. Если фраза о российском военном корабле относительно легко может получить отказ из-за противоречащей ненормативной лексики согласно «публичному порядку», то, скажем, к обозначениям «Привид Києва» или «Пес Патрон» определенных оснований нет для отказа. Следовательно, в какой-то момент эти символы могут стать чьей-то интеллектуальной собственности и превратиться в угрозу для тех, кто легкомысленно использует их без регистрации.

Подводя итог, отметим, что любой брендинг или реклама должны соответствовать требованиям закона. Ни одно патриотическое или иное благо является основанием для освобождения от ответственности за несоблюдение закона или прав интеллектуальной собственности других лиц. Поэтому, принимая решение о выпуске нового патриотически направленного мерча или маркетинговой кампании, советуем внимательно анализировать пределы допустимого и риска, дабы избежать финансовых потерь и юридических проблем. А если с этим все хорошо, и вы полагаетесь только на воплощение ваших оригинальных идей и решений, то стоит не забывать и о том, что их тоже нужно правильно охранять и защищать, ибо непонятно, не станут ли они следующими «брендами войны», но уже в судебном зале.