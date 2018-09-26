Виталий Бойко

Как Украине стать лидером архитектурного аутсорсинга

Ни для кого не секрет, что одной из самых развитых и богатых отраслей современной экономики является IT-сектор

07 октября 2016, 08:00
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Чему застройщикам стоит поучиться у британцев

За полгода в Киевской области принято в эксплуатацию 7759 квартир, что превышает показатели докризисного 2008 года, после которого показатели уменьшились сразу на 40%

29 сентября 2016, 13:26
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В последние годы аграрная отрасль стала движущим локомотивом национальной экономики Украины. Успехи отечественного бизнеса в сельскохозяйственной сфере создают предпосылки для создания новых рабочих мест, а также для внедрения новаций и технологического усовершенствования производственных мощностей агропредприятий и фермерских хозяйств.

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В мире происходит взрыв и революция индустрии инвестиций в еду и агрикультуру (термин "сельское хозяйство" безгранично устарел), а Украина снова оказалась за бортом из-за собственных ошибок, вместо того, чтобы стать глобальным лидером этой трансформации. 

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