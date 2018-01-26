Чем порадовала и удивила прошедшая неделя

Оптимистические пессимисты от Нацбанка, возобновление дружбы с МВФ и 30 млрд гривен для олигархов.

Нацбанк удивил аналитиков резко подняв учетную ставку на 1,5 п.п. до 16%. Я ожидал, что оставят без изменений. Похоже, в Нацбанке сидят отпетые пессимисты, или у них информация о ситуации в стране полнее. Параллельно с этим, НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2018 с 7,3% до 8,9%. Я думаю, что это они превентивно страхуются от планируемого правительством и президентом повышения минимальную зарплату до 4 200 гривен. Кроме этого, регулятор предупредил, чтобы исполнительная власть со своими "повышениями" соцвыплат не разгонялась, потому что инфляция "улетит". Если что, то новоназначенный предправления НБУ Яков Смолий потом скажет:"А я говорил".

В отношениях с МВФ похоже жизнь налаживается. Президент Петр Порошенко и глава фонда Кристин Лагард мило пообщались в Давосе. Похоже фонд своего добился, уж больно оптимистические релизы по окончанию прозвучали с двух сторон. Значит, тарифы на газ для населения будут подняты, изменения в пенсионное законодательство приняты и президент согласился пересмотреть свое видение Антикоррупционного суда. Министр финансов Александр Данилюк уже заявил, что Украина намерена до мая 2017 выполнить все обязательства в рамках программы расширенного финансирования МВФ, чтобы получить транш кредита. НБУ ожидает $1 млрд вначале года и еще $1,5 млрд до конца 2018. И вообще Нацбанк нацелился на переговоры по новой программе. На 2019-2020 у нас припадает пик выплат по внешним долгам, а нынешняя программа заканчивается в аккурат в 2019.

Кабмин просит Национальную комиссию по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг пересмотреть показатели доходности при внедрении RAB-тарифов, опасаясь роста цен. Постановлением закладывается в так называемое RAB-регулирование доходность для облэнерго на уровне 12,5% годовых на новую базу (речь идет об инвестициях в новые активы) и также 12,5% годовых доходности на старую базу (имеющиеся активы компаний). Эксперты считают, что цена электроэнергии для промышленности при таких тарифах может "улететь", собственники облэнерго заработают дополнительно 30 млрд гривен, ну и внутренние цены тоже начнут расти. Кабмин может только просить, других рычагов у него нет. Они есть у президента Петра Порошенко – НКРЭКУ сейчас полностью в ручном управлении гаранта.

НКРСИ определилась с ценой вопроса по первому тендеру на частоты 4G, который состоится 31 января. Всего с участников рынка хотят "срубить" как минимум 2,3 млрд гривен. Мобильные операторы Vodafone-Украина, lifecell и Киевстар уже подали заявки на шесть лотов по 10 МГц, за седьмой лот шириной в 20МГц спектра будут бороться только Vodafone-Украина и lifecell. 26 февраля стартует вторая часть тендеров, уже на частоты 1800 МГц. Пока на второй тендер подала документы только "Киевстар", но бороться будут все. Частоты 1800 МГц для операторов более интересны. С весны мобильный интернет начнет работать быстрее.

Нацбанк заявил, что не видит проблем на валютном рынке. Это все сезонные факторы и аграрии, которые все никак не отгуляют Новый год и поэтому валюту не сдают. В общем, через пару недель, в крайнем случае, пару месяцев все будет хорошо. Совет НБУ также оптимистичен - фундаментальных факторов для девальвации гривны сейчас нет, нацвалюта может стабилизироваться весной. По состоянию на пятницу, 26 января, Нацбанк даже укрепил гривну на 12 копеек, установив официальный курс на 28,74 грн/$. А вот британский журнал The Economist считает, что гривна сильно недооценена и доллар в Украине должен стоить 8,9 гривен. Согласно данным издания, бургер Биг-Мак в украинском Макдональдсе в январе 2018 стоил $1,64, тогда как в США его цена - $5,28. Вот на что Нацбанку надо ориентироваться. А то развели канитель – сезонные факторы, отсутствие финансирования МВФ. По 8,9 доллар выньте и положте.