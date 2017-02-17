Виктория Берещак

В этой стране качество услуг и решаемость вопроса определяется номиналом хрустящих купюр. Начиная от сантехника в ЖЭКе и заканчивая чинами из министерств
В этой стране качество услуг и решаемость вопроса определяется номиналом хрустящих купюр. Начиная от сантехника в ЖЭКе и заканчивая чинами из министерств
За год на аренду квартиры с оплатой всех коммунальных платежей я трачу чуть больше 50 тыс. гривен
Мой дом - моя крепость. Казалось бы, бери и защищай имущество от непредвиденных рисков, но не тут-то было
В Донецке рухнул рынок недвижимости. Собственники пытаются продать квартиры, а покупательская способность практически на нуле
К введению налога на недвижимость готовились давно – вносили предложения и правки в Налоговый кодекс, долго не могли определиться с размером ставки и новыми правилами налогообложения.
Растущие объемы недостроя становятся существенным вызовом для рынка недвижимости Украины. Количество объектов незавершенного строительства в Украине по состоянию на 1 января 2015 года составило 14,915 тыс.ед. В Киеве, по данным КГГА, на конец июня 2016 года насчитали порядка 45 ЖК со статусом самостроя
Всем, кто спрашивает, стоит ли покупать жилье сейчас, когда цены в Киеве снижаются несколько недель к ряду, или может выждать еще, отвечу – есть деньги, покупайте. Цены практически достигли дна, за ним последует оживление рынка
Наша страна имеет славу мощного аграрного производителя, однако по-настоящему развивать свой потенциал в этой отрасли мы начали только в последние годы.
Технология роботизации бизнес-процессов (Robotic Process Automation, RPA) имеет огромный потенциал для повышения операционной производительности и снижения операционных расходов.
Яков Смолий возглавил Нацбанк, Генпрокуратура проверит тендер на 4G и Гройсман рвет экономические связи с Россией.
Упрощенная система налогообложения постоянно подвергается критике и попыткам ее уничтожить.
Поражение Газпрома в Стокгольме привело к тому, что под прессом сложной ситуации, похоже, менеджмент компании начал допускать очень важные ошибки.
В этом году прекратят свое существование все украинские облэнерго в том виде, в котором они сейчас существуют.
Недавно телевизионная программа Схемы (проект Радио Свобода) опубликовала расследование о том, как фирма Аркона Газ-Энергия, которая принадлежит связанным с Петром Порошенко лицам, забрала у госкомпании Укрнафта месторождение, в которое ранее крупнейший добытчик инвестировал миллионы долларов.
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