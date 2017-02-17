Виктория Берещак
Виктория Берещак
журналист
Что делать со старыми хрущевками
Неказистые пятиэтажки на участке в пределах улиц Милютенко, Шолом-Алейхема, Братиславской и Лесного проспекта, одетые в кирпич и тем не менее холодные и энергозатратные зимой, пообещали в КГГА отдать под снос 0
Рост тарифов при низком качестве

В этой стране качество услуг и решаемость вопроса определяется номиналом хрустящих купюр. Начиная от сантехника в ЖЭКе и заканчивая чинами из министерств

17 февраля 2017, 09:25
0
Почему я никак не куплю квартиру

За год на аренду квартиры с оплатой всех коммунальных платежей я трачу чуть больше 50 тыс. гривен

30 сентября 2016, 10:38
4
Зачем страховать жилье

Мой дом - моя крепость. Казалось бы, бери и защищай имущество от непредвиденных рисков, но не тут-то было

08 августа 2016, 09:00
2
Сколько стоит квартира в Донецке

В Донецке рухнул рынок недвижимости. Собственники пытаются продать квартиры, а покупательская способность практически на нуле

22 июля 2016, 13:51
5
Все о налоге на квартиры

К введению налога на недвижимость готовились давно – вносили предложения и правки в Налоговый кодекс, долго не могли определиться с размером ставки и новыми правилами налогообложения. 

04 июля 2016, 12:59
6
Как не стать жертвой жилищной аферы

Растущие объемы недостроя становятся существенным вызовом для рынка недвижимости Украины. Количество объектов незавершенного строительства в Украине по состоянию на 1 января 2015 года составило 14,915 тыс.ед. В Киеве, по данным КГГА, на конец июня 2016 года насчитали порядка 45 ЖК со статусом самостроя

30 июня 2016, 12:27
0
Стоит ли покупать квартиру сегодня

Всем, кто спрашивает, стоит ли покупать жилье сейчас, когда цены в Киеве снижаются несколько недель к ряду, или может выждать еще, отвечу – есть деньги, покупайте. Цены практически достигли дна, за ним последует оживление рынка

10 июня 2016, 13:40
3

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