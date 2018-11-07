Сергей Баченко
Сергей Баченко
директор швейцарской компании TF-one GmbH
Какой должна быть налоговая реформа
Налоговая реформа в Украине частично была уже воплощена в 2010-2012 годах, когда мы всем обществом приняли важное решение по объединению правил налогового учета с бухгалтерским 0

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Сергей Баченко

директор швейцарской компании TF-one GmbH

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