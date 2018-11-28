Зачем развивать бренд работодателя

Вопрос employer branding (бренда работодателя) сегодня приобретает все большую популярность

18 июля 2017, 20:25
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Виктория Антуневич

старший консультант в коммуникационном агентстве EFCOM

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