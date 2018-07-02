Юрий Антонюк
Юрий Антонюк
председатель EPAM Ukraine, вице-президент ИТ-комитета Европейской бизнес ассоциации  
Как креативный класс влияет на экономику
Развитие экономики требует наличия технологий, таланта и толерантности. Эти три составляющие помогают получить экономическое преимущество, благодаря концентрации талантливых личностей, производящих уникальные продукты. 0
Как IT-индустрия меняет Украину

Раньше говорили, что есть ярко выделенная сфера IT-бизнеса – экспортно-ориентированная разработка программных продуктов.

24 июля 2017, 15:07
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Как государство может помочь креативному классу

Украинцы-интеллектуалы - это та прослойка общества, которая наиболее всего влияет на развитие страны, платит большие налоги и является нашим “лицом” в мире

28 марта 2017, 17:07
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Как связаны IT-образование и успех экономики

Украина - на 26 месте из 130 по показателю Human Capital Index в мире. Одними из сильнейших в мире признают именно украинских IT-разработчиков.

17 марта 2017, 14:23
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Юрий Антонюк

председатель EPAM Ukraine, вице-президент ИТ-комитета Европейской бизнес ассоциации  

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