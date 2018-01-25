Как Давос поможет Украине

Участие в ВЭФ 2018 вряд ли повлечет за собой быстрые изменения для Украины, но присутствие в Давосе необходимо, чтобы продемонстрировать позитивные изменения и реформы, происходящие в стране, и позиционировать потенциал украинской ІТ-индустрии для мирового рынка.

Всемирный экономический Форум уже давно стал платформой для обсуждения глобальных экономических перспектив и рисков, а также презентации инвестиционных возможностей. Однако Украине пока не удалось добиться реализации своих надежд по привлечению инвестиций через это событие. Поэтому многие невольно задаются вопросом: имеет ли этот Форум какое-либо реальное практическое значение для Украины?

Могу сказать, что как руководитель консалтинговой компании я часто дискутирую с генеральными директорами украинских компаний о том, какие вызовы сейчас стоят перед нами. И не могу вспомнить, чтобы кто-то из них хотя бы однажды дал ссылку на Давос в контексте этих обсуждений. Руководители и собственники бизнесов сфокусированы на внутренних проблемах: условия ведения бизнеса в Украине, нехватка квалифицированных сотрудников, низкий уровень внутреннего потребления и спроса на товары и услуги и т.д.

Однако сосредоточенность на внутренних проблемах не является особенностью украинских CEO. Согласно исследованию, эта тенденция наблюдается во многих странах из-за снижения заработной платы, безработицы, растущего разрыва в доходах, что усугубляет социальное неравенство. Поэтому за ключевой темой Давоса "Общее будущее в разобщенном мире" стоят рожденные этими тенденциями тренды популизма, национализма и протекционизма. Так, 31% опрошенных CEO глобальных компаний считают, что политика протекционизма в их стране возрастет в ближайшие три года.

Но давайте подумаем глобально: может ли украинский бизнес только за счет фокуса на внутренние вызовы быть успешными в современном динамично меняющемся мире? Что станет драйвером роста украинских компаний в ближайшие годы?

Не секрет, что для роста экономики нужны инвестиции. Мы традиционно рассчитываем на прямые иностранные инвестиции как ключ к экономическому чуду в Украине. Но, откровенно говоря, рассчитывать на существенное увеличение таких инвестиций сейчас не приходится. Украина остается слишком рискованной страной для подавляющего большинства иностранных инвесторов, и потребуется еще не один год, чтобы изменить такое восприятие.

На мой взгляд, рост украинской экономики в ближайшие годы возможен только за счет активного выхода украинских компаний на внешние рынки, в первую очередь, на рынок ЕС. Соглашение об ассоциации и свободной торговле дает украинским компаниям доступ на крупнейший в мире единый рынок с полумиллиардом покупателей.

Да, выйти на этот рынок и быть на нем конкурентным не просто. Необходимо соответствовать множеству требований, предъявляемых к экспортерам. И на это может потребоваться не один год. Но прибыльность от экспорта товаров и услуг в подавляющем большинстве случаев существенно превышает прибыльность от внутренних продаж. Именно эта прибыль и станет ключевым источником инвестиций, необходимых, как воздух, для развития украинской экономики в ближайшие годы.

В качестве примера, давайте посмотрим на динамичное развитие и успех украинской ІТ-индустрии. Безусловно, у нас много исключительно талантливых программистов, аналитиков и архитекторов информационных систем. И это действительно важно для успешного развития отрасли. Но при этом важно не забывать, что львиная доля выручки украинской ІТ-индустрии – это выручка от продажи услуг иностранным заказчикам, то есть от экспорта услуг. Именно это и является ключевым драйвером роста украинской ІТ-индустрии.

Поэтому, возвращаясь к теме Давоса, можно сказать, что доступ Украины на крупнейший мировой рынок – рынок Евросоюза – это та уникальная возможность, которая дает украинским компаниям и украинской экономике в целом ключ к успешному развитию в современном динамично меняющемся мире. Это становится особенно актуальным в эпоху, когда ряд крупнейших стран – США, Китай, Великобритания – сфокусированы на протекционизме и защите своих национальных экономических интересов, а Украина имеет пропуск на рынок Евросоюза через соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли.

В этом контексте участие Украины в Давосе приобретает особый смысл для украинского бизнеса. Чтобы осуществить успешный поход к неизвестной местности, нужно иметь ее дорожную карту. Всемирный экономический Форум является тем мероприятием, которое поможет спрогнозировать, какой эта карта будет в ближайшие годы. Какие социальные и экономические тенденции будут иметь место, к каким рискам готовиться. Все это должно помочь отразить эти тренды в бизнес-стратегиях украинских компаний, и, в конечном счете, помочь им быть успешными на внешних рынках и ключевом для Украины рынке Евросоюза.