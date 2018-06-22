Андрей Саварец

Законопроектом №8487 предусмотрено снижение акциза на новые и б/у авто в 2-10 раз, а также снятие ограничений по возрасту импортируемых авто. Кому это невыгодно и кому выгодно: разложу по полочкам.
Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.
Законопроектом №8487 предусмотрено снижение акциза на новые и б/у авто в 2-10 раз, а также снятие ограничений по возрасту импортируемых авто. Кому это невыгодно и кому выгодно: разложу по полочкам.
Сегодня проблемы с поиском персонала коснулись практически всех сфер бизнеса в Украине. В 2018 году ситуация с кадровым голодом усугубилась еще больше.
Страсти по экс-главе Минфина Александру Данилюку немного улеглись, и теперь можно поговорить о его увольнении спокойно.
В обновленный список юридических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры ( санкции ) включена электронная платежная система WebMoney.
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