Андрей Ивасив

Для меня является сомнительным факт, что идея замены действующей модели налога на прибыль на налог на выведенный капитал (НнВК) имеет много сторонников в Украине.
Утверждение, что Украинская православная церковь является московским проектом или бизнес-проектом Русской Православной Церкви – не больше чем миф.
Для меня является сомнительным факт, что идея замены действующей модели налога на прибыль на налог на выведенный капитал (НнВК) имеет много сторонников в Украине.
Антиукраинские санкции России, Doing Business стало проще и Порошенко взялся за АЗС.
Недавно в Украине прошло одно из крупнейших мероприятий в Восточточной Европе и Азии по cybersecurity. В Киев съехалось больше 700 человек из 44 стран мира. Большинсвто из них ничего не знали о стране, зато многое знали про украинских кибервоинов.
17 октября в Канаде официально начали легально продавать марихуану лицам, которые приобретают ее не по рецепту врачей, а в рекреационных целях.
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