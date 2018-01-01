Андрей Боренков

В последние несколько лет, такой сложный и забюрократизированный процесс, как оформление земельного участка или получение о нем необходимой информации, стремительно переходит из категории бумажной волокиты в категорию государственных онлайн-сервисов.
Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.
Чем отличается управление государством от лабораторного эксперимента? Все просто - масштабом и ценой ошибки. Об этом и поговорим.
В последние несколько лет, такой сложный и забюрократизированный процесс, как оформление земельного участка или получение о нем необходимой информации, стремительно переходит из категории бумажной волокиты в категорию государственных онлайн-сервисов.
Весна в этом году оказалась поздней и долгожданной, но, наверное, мало кто ждал ее сильнее, чем представители сельскохозяйственного сектора.
Чем отличается управление государством от лабораторного эксперимента? Все просто - масштабом и ценой ошибки. Об этом и поговорим.
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