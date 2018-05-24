Андрей Боднарчук
Андрей Боднарчук
инспектор Совета бизнес-омбудсмена
Заработает ли Временный реестр возмещения НДС
В этой статье хочется поделиться практическими соображения касательно проблем, связанных с возмещением НДС, опираясь на реальные жалобы налогоплательщиков, которые рассматривались Советом бизнес-омбудсмена (Совет). 0

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Андрей Боднарчук

инспектор Совета бизнес-омбудсмена

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