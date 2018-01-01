Алексей Пузняк

Весна в этом году оказалась поздней и долгожданной, но, наверное, мало кто ждал ее сильнее, чем представители сельскохозяйственного сектора.
Пожалуй, впервые со времени введения западных санкций против России она понесла ощутимый урон. Все-таки события 2014 года были обусловлены обвалом цен на нефть, а не санкциями.
Весна в этом году оказалась поздней и долгожданной, но, наверное, мало кто ждал ее сильнее, чем представители сельскохозяйственного сектора.
Пожалуй, впервые со времени введения западных санкций против России она понесла ощутимый урон. Все-таки события 2014 года были обусловлены обвалом цен на нефть, а не санкциями.
Мы в IMF Group Ukraine прогнозировали что долларовый ВВП Украины вырастет на двузначную цифру в долларовом исчислении за 2017 год - и получили очень много скептических комментариев по этому поводу от коллег.
Зачем банкирам следить за людьми, чтобы знать сколько денег выдать и какие услуги предложить клиенту.
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