Алексей Хабатюк
Алексей Хабатюк
заместитель начальника департамента энергоэффективности Нафтогаз Украины, член Экспертного Совета Всеукраинского отраслевого объединения Федерация работодателей нефтегазовой отрасли

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Алексей Хабатюк

заместитель начальника департамента энергоэффективности Нафтогаз Украины, член Экспертного Совета Всеукраинского отраслевого объединения Федерация работодателей нефтегазовой отрасли

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