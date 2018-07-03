Алексей Бурчевский
Алексей Бурчевский
юрист-аналитик, эксперт по авиационному праву юридическая фирма Кинстеллар
Кто заплатит за отмену рейса
Ситуация, когда сотни украинских пассажиров авиакомпании Bravo застряли в иностранных аэропортах, не является уникальной и повторяется с участием того или иного перевозчика практически каждое лето. 0

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Алексей Бурчевский

юрист-аналитик, эксперт по авиационному праву юридическая фирма Кинстеллар

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