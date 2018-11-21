Александр Мартыненко

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Украинский чернозем известен во всем мире. Мы росли на убеждении, что наша земля это огромный и неисчерпаемый ресурс, который всегда нас прокормит. К сожалению, все не так просто. Неисчерпаемое плодородие – это миф, особенно опасный для агрария.