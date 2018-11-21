Александр Мартыненко

На этой неделе Верховная Рада в очередной раз запланировала рассмотрение законопроекта №2413а, известного как законопроект о сплите.
В преддверии Международного дня студента мы решили узнать: "На сколько сильно отличаются предложения по трудоустройству украинских работодателей для выпускников и студентов, которые еще учатся и не могут по объективным причинам работать full time?"
Украинский чернозем известен во всем мире. Мы росли на убеждении, что наша земля это огромный и неисчерпаемый ресурс, который всегда нас прокормит. К сожалению, все не так просто. Неисчерпаемое плодородие – это миф, особенно опасный для агрария.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование факта изменения тремя крупнейшими мобильными операторами страны – Киевстаром, Vodafone Украина и lifecell – расчетного периода в тарифных планах.
За последний месяц официальный курс доллара США, который устанавливает Нацбанк, снизился с 27,92 грн/$ до 27,77 грн/$. Гривня продолжает укрепляться и на 16 ноября подорожала на 15 копеек.
Для меня является сомнительным факт, что идея замены действующей модели налога на прибыль на налог на выведенный капитал (НнВК) имеет много сторонников в Украине.
Недавно в Украине прошло одно из крупнейших мероприятий в Восточточной Европе и Азии по cybersecurity. В Киев съехалось больше 700 человек из 44 стран мира. Большинсвто из них ничего не знали о стране, зато многое знали про украинских кибервоинов.
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