Чего не нужно делать в бизнесе

Зарекался уже не писать постов на тему только бизнес. Но как в том анекдоте про бомжа с бородой Карла Маркса. Бороду сбрить можно, а умище, умище куда деть?

Если вы вчера выпускали табуретки, не нужно резко переквалифицироваться в ракетостроители. И наоборот. Я таких многостаночников-инициативников называл в банке "кулибиными". Им было всё равно, что выпускать. У них не получалось ни то, ни другое, ни третье.

Не давайте личных кредитов. Если можете, просто подарите эти деньги. Денег не вернете ни в первом, ни во втором случае. Но сохраните и нервы и отношения. Никогда не кредитуйте чужие бизнесы. Ни под проценты, ни под "прибыль". Для этого есть банки.

Тщательно выбирайте партнёров по бизнесу. Ищите именно партнёров, а не деньги. Очень хорошо взвешивайте за и против, прежде чем "нарезать" доли в вашем бизнесе персоналу. Вопрос далеко не однозначный.

Не вступайте в совместный бизнес даже с самыми прекрасными людьми, если у них нет на это денег. Не кредитуйте партнеров в вашем бизнесе. Ни прямо, ни криво, ни в лоб. Кроме проблем, ничего не наживете.

Никогда не ввязывайтесь в новый проект, если вы не на 100, а на 120 процентов не уверены в том, что можете его профинансировать. Иначе вам не хватит в конце именно этих 20 процентов.

Старайтесь никогда не брать кредитов под строительство и оборудование в новых бизнесах. Стройте за свои. Возьмете потом под оборотку. Иначе до оборотки у вас дело не дойдет.

Если у вас нет железной валютной выручки, покрывающей все ваши валютные платежи, не берите валютные кредиты. Даже под 5%. И даже если ваш родной дядя председатель Нацбанка и обещает вам курс 25 на 10 лет. Проиграете.

Никогда не давайте личных гарантий по коммерческим кредитам.

Никогда и ни при каких условиях не открывайте короткую валютную позицию. Не продавайте заемную валюту за гривну и не пускайте её в текущий оборот.

Никогда не ищите себе "крышу". Ни прокурорскую, ни бандитскую, ни политическую. Для нормального бизнеса "крыша" не нужна, а от бизнеса, которому нужна "крыша", лучше держаться подальше. Если конечно, вы не прокурор, бандит, или политик.

В новый дом вначале запускайте кошку, а в новый проект – хорошего юриста. Ведите бизнес легально. Платите налоги. Не нарушайте законов. Не из расчета получить за это медаль. Это просто гораздо выгоднее экономически. Если посчитать все потенциальные затраты.

Если у вас возникла необходимость решить какой-то вопрос, не ищите "выход" на самого большого начальника. Не существует вопросов, которые нельзя решить непосредственно с исполнителем.

Не платите взятки для того, чтобы просто ускорить решение вопросов. Дотопчите, доходите. Заплатив один раз, вы будете потом платить на каждом шагу.

Не идите в политику ради "улучшения" своего бизнеса. Ни в большую, ни в малую. Я практически не знаю людей, которым это принесло дивиденды в долгосрочной перспективе.

Не играйте в игры с государством. Не пытайтесь на нем разбогатеть. Помните, сколько у государства не воруй, своё не вернёшь.

Никому не верьте, ничего не бойтесь, никого ни о чем не просите. Старый принцип. Придуманный задолго до меня. Но он на удивление хорошо работает. И в большом и в малом.

В любых переговорах никогда не принимайте решение сразу. Какими бы выгодными не казались сделанные вам предложения. Возьмите паузу. Поищите дьявола в деталях.

Не вступайте в бизнес-войны с конкурентами. В них очень трудно победить. Они стоят дорого. Из них трудно выходить. Сделайте свой бизнес таким, чтобы воевать нужно было не вам, а с вами. В этом случае отвечайте.

Текст колонки взят в Facebook c разрешения автора. Оригинал текста смотрите здесь.