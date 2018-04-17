Эволюция и революция. Глава крупного ритейлера о том, как определить хороших сотрудников

Игорь Хижняк, СЕО COMFY, делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах и фильмах, которые его впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Изучать технологии. Применяя инновации в любом деле, можно совершить прорыв и вырасти по экспоненте.

Заниматься спортом. Для того, чтобы идти вперед, нужно много энергии, а спорт – хороший источник.

Никогда не есть в одиночку. Информации так много, что правильный нетворкинг полезен как никогда.

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Он должен быть способен выйти на новую ступень эволюции и даже совершить революцию. Принести эффективность, трансформировать, улучшить тот участок работы, за который отвечает. Обладать некой суперсилой, важной для усиления команды в целом.

3. Какие украинские или зарубежные компании являются для вас примером и чему у них стоит поучиться?

© Zappos Insights via Facebook

Из украинских компаний могу выделить Приватбанк (ту его версию, когда были реализованы такие проекты как Оплата Частями и Приват 24) – за способность смотреть на большой системный бизнес другими глазами и привносить инновации на рынок; из зарубежных – Zappos за уникальную корпоративную культуру, Google за то что меняют мир, в котором мы живем, Uber – за бизнес без активов, Samsung – за масштаб, системное развитие и устойчивость.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

Кадр из фильма Секретное досье / © 20th Century Fox

Из последних – фильмы Темные времена о роли личности в истории и о том, что такое брать ответственность, и Секретное досье о том, что такое настоящие ценности великих компаний, как они влияют на выбор первых лиц и как этот выбор, в свою очередь, влияет на государство.

© alpinabook.ru

Книга Победить с помощью инноваций – очень полезна для такого операционного бизнеса, как наш и дает схему, как поддерживать баланс операционной эффективности и инновационных прорывов, чтобы обеспечивать лидерство в будущем.

5. Назовите музыкального исполнителя, который по-настоящему "зацепил" вас в последнее время? (назовите любимую песню).

У нас на последнем корпоративе был Дима Монатик. Он очень нравится нашей молодежи. Я не особо интересовался его творчеством. Но наши Y-ки от него без ума. Так вот, мне он тоже понравился. Недавно я услышал его "обращение к детям" и вот оно меня тронуло. А вообще я фанат Элтона Джона и его песни по-настоящему любимые и вечные для меня.

6. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?

В прошлом году мы запустили внутреннюю социальную сеть Facebook Workplace. Теперь это практически приложение номер один в моем смартфоне. Поскольку я не сижу на рабочем месте все время, а постоянно передвигаюсь, регулярно читаю почту именно с телефона. И, конечно, мессенджеры – быстрый и простой канал коммуникации с командой.

7. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Я не очень пока знаю, как. Мы живем в быстроменяющемся мире, а компания, которой я управляю, работает в высококонкурентной среде. Кроме того, люди требуют постоянного внимания и коммуникаций. Опять же все эти мессенджеры и поток информации 24/7. Самое главное для меня в выходные – выбираться за город. Природа, животные, неспешный сельский ритм очень помогают восстановить силы, выдохнуть и захотеть нового вдоха.