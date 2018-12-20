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Зубко: В 93% домовладений Киева установлены газовые счетчики, этот показатель может достичь 97%

Сегодня, 18:57
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Геннадий Зубко привел статистику установленных газовых счетчиков в Киеве

Фото: Геннадій Зубко via Facebook

В настоящее время в 93% домовладений Киева установлены индивидуальные газовые счетчики, однако этот показатель может достичь 97%.

Соответствующее заявление в эфире Радио НВ сделал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Киев на сегодняшний день [с показателем] 93%, но мы понимаем, что есть и определенная конструктивная невозможность установки счетчика, потому что не у всех есть подвалы в домах, не у всех есть возможность подступиться. Поэтому я думаю, что Киев, в принципе, может выйти на показатель в 97%, когда будут установлены счетчики", - отметил он.

Напомним, в декабре 2017 года Верховная Рада Украины приняла поправки в закон Об обеспечении коммерческого учета природного газа, согласно которым газораспределительные компании обязаны обеспечить установку именно индивидуальных счетчиков газа при отказе от общедомовых.

Теги:   Радио НВ Газовые счетчики Киев Газ

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