Зубко: В 93% домовладений Киева установлены газовые счетчики, этот показатель может достичь 97% Сегодня, 18:57 353 Цей матеріал також доступний українською Геннадий Зубко привел статистику установленных газовых счетчиков в Киеве Фото: Геннадій Зубко via Facebook

В настоящее время в 93% домовладений Киева установлены индивидуальные газовые счетчики, однако этот показатель может достичь 97%.

Соответствующее заявление в эфире Радио НВ сделал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Киев на сегодняшний день [с показателем] 93%, но мы понимаем, что есть и определенная конструктивная невозможность установки счетчика, потому что не у всех есть подвалы в домах, не у всех есть возможность подступиться. Поэтому я думаю, что Киев, в принципе, может выйти на показатель в 97%, когда будут установлены счетчики", - отметил он.

Напомним, в декабре 2017 года Верховная Рада Украины приняла поправки в закон Об обеспечении коммерческого учета природного газа, согласно которым газораспределительные компании обязаны обеспечить установку именно индивидуальных счетчиков газа при отказе от общедомовых.