Зубко рассказал, какие области лидируют по темпам прироста поступлений в местные бюджеты

По итогам первого квартала 2018 года высокие темпы прироста поступлений в общий фонд местных бюджетов демонстрируют Полтавская, Сумская и Волынская области.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

"В течение января-марта 2018 года в общий фонд местных бюджетов поступило 51,6 млрд. грн, что составляет 24,8% от годовых плановых назначений, утвержденных местными советами. Прирост поступлений к соответствующему периоду прошлого года составил 24%, или 10 млрд. грн. При этом в 13 областях обеспечено темп прироста поступлений выше среднего в Украине (самые высокие темпы - в Полтавской, Сумской, Волынской областях)", - написал Зубко.

Он добавил, что наибольший прирост обеспечен по налогу на доходы физических лиц (28,4%, или 6,5 млрд. грн) и единому налогу (29,4%, или 1,6 млрд. грн).

Ранее сообщалось, что доходы местных бюджетов выросли на треть.