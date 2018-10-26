Зубко рассказал, как в 4 раза уменьшить коммунальные счета

В одном из домов Киева за счет мер энергоэффективности жители сэкономили в 4 раза на коммунальных счетах

За счет внедрения учета тепловой энергии, программы "теплых кредитов", запуска Фонда энергоэффективности украинцы смогут как контролировать свое потребление тепловой энергии, так и существенно экономить на коммунальных счетах.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в эфире телеканала Прямой.

"Мы не сможем в 2,5 раза снизить цену на газ, но мы способны в 4 раза уменьшить коммунальные счета", - заявил он.

По словам Зубко, в одном из домов Киева за счет мер энергоэффективности оплата за теплоэнергию в прошлом отопительном сезоне составила 8 грн за 1 кв. м, тогда как соседние дома платили 32 грн за 1 кв. м.

"Достигнута экономия в 4 раза и, этот путь абсолютно выполнимый...80% домов по стране уже имеют домовые счетчики. Десятки домов получили энергетические сертификаты и уже имеют понимание относительно своего потребления", - подчеркнул он.

Напомним, что 20 декабря 2017 года Кабмин создал госпредприятие Фонд энергоэффективности. На финансирование этого Фонда в 2018 году в государственном бюджете предусмотрено почти 2 млрд грн.

Фонд создали с целью поддержки инициатив по энергоэффективности, внедрения инструментов стимулирования и поддержки осуществления мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности зданий и энергосбережения, в том числе в жилом секторе.

Отметим, что в сентябре этого года в Украине впервые оценили энергоэффективность дома - киевское ОСМД Мотор первым в Украине получило сертификат здания с классом энергоэффективности Е.