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Зубко: Не знаю, как уменьшить стоимость газа в два или четыре раза

Сегодня, 19:15
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Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко

Фото: Геннадій Зубко via Facebook

Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко в эфире Радио НВ заявил, что не знает, "каким образом можно уменьшить стоимость газа в два или четыре раза".

На уточняющую реплику радиоведущего Дмитрия Тузова, который брал у чиновника интервью, о возможном намеке на обещание лидера партии ВО Батькивщина Юлии Тимошенко уменьшить стоимость газа в дважды в случае президентства, Зубко ответил: "Да".

"Я честно не знаю, каким образом можно уменьшить стоимость газа в два или четыре раза. Вопрос в том, что дешевый газ, как и дешевый сыр, всегда находится в мышеловке", - сказал он.

Напомним, ранее Киевская городская государственная администрация порекомендовала киевлянам устанавливать газовые счетчики во избежание дополнительных начислений за газ из-за отсутствия горячей воды.

Теги:   Радио НВ Геннадий Зубко Юлия Тимошенко Газ

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