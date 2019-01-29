Ждут ли украинских заробитчан за границей, и кого там не хватает Сегодня, 19:42 1195 Цей матеріал також доступний українською Pixabay/rawpixel Украинцы хотят работать в Польше, США, Германии и Канаде Pixabay/rawpixel

В Украине более 90% соискателей хотят работать за границей, но опыт такой работы есть только у трети из них.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного международным кадровым порталом HeadHunter Украина.

Руководитель экспертно-аналитического центра HeadHunter Украина Юлия Дрожжина отметила, что только 29% опрошенных имеют опыт работы за рубежом. Об этом она рассказала на пресс-конференции в информационном агентстве Информатор.

Ожидания и реальность

Представитель HeadHunter Украина отметила, что в первую очередь украинцы желают работать в таких странах, как Польша, США, Германия и Канада.

Структура востребованных за рубежом вакансий отличается

Кроме того, зачастую хотят работать за границей представители ИТ-сферы, топ-менеджмента, на третьем месте те, кто только начинают карьеру, на четвертом и пятом соответственно работники отрасли производства и продаж. Эксперт также добавила, что структура востребованных за рубежом вакансий несколько отличается.

"Те, кого ждут, по-другому выглядит топ-5 вакансий. Ждут айтишников, ждут спициалистив по продаже, ждут специалистов по производству, ждут представителей сферы туризма и ресторанов и маркетологов ждут также. А вот страны, которые больше всего будут рады украинским специалистам – это Китай, Кипр, Германия, Польша и США", – отметила Дрожжина.

Такая работа связана с определенными трудностями

Дрожжина добавила, что количество предложений о работе в Германии выросло на 13% по сравнению с показателем за декабрь 2017 года, а в Польше – уменьшилась на 12%.

По ее словам, среди мотивов трудоустройства за рубежом опрошенные называют возможность заработать, шанс остаться в более успешной стране, интересный жизненный опыт.

В то же время, и те, кто работал в другом государстве, те, кто такого опыта не имеет, признают, что такая работа связана с определенными трудностями. Речь идет о разлуке с родными и близкими, языковых проблемах и трудностях с оформлением документов и поиском работы.

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Заробитчане и Чехия

Как сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, начиная с марта 2018 года по январь 2019 года из страны выехало около миллиона украинцев. Во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чешской Республики Томашем Петршичеком Климкин заметил, что большое количество граждан Украины работают в Чехии.

Чехия нуждается в 300 тысячах представителей рабочих специальностей

"120 тысяч украинцев работают легально в Чехии, и это количество постоянно увеличивается. Я когда езжу в Закарпатье, у меня такое впечатление, что каждая вторая машина там на чешских номерах", – отметил Климкин.

Ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек отмечал, что правительство страны может вдвое увеличить квоты для украинских работников – с почти 20 тыс. до 40 тыс. Согласно действующей программе, чешские фирмы, которые нуждаются в рабочих руках из Украины, могут получить работников напрямую, без посредников. Чешская экономика нуждается в 300 тысячах новых представителей рабочих специальностей.

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Заробитчане и Европа

В общем европейский рынок несколько насытился Украинский кадрами из-за нехватки высококвалифицированных специалистов. Об этом в интервью Радио НВ рассказал стратегический директор HR Форум Андрей Николов.

Он отметил, что в 2019 году страны ЕС могли бы принять около 10 миллионов IT-специалистов из Украины, если бы они имели достаточный уровень профессионализма. Николов добавил, что Европе также необходимы представители рабочих специальностей высокого уровня.

Рынок насытился из-за отсутствия квалификации у тех, кто уезжает

В то же время, эксперт отметил, что количество сезонных предложений за рубежом может вырасти на 20%. Речь идет о работе в туризме в странах вроде Болгарии. Также рост количества вакансий может произойти в случае либерализации немецкого законодательства в пользу украинских работников.

"То, что рынок частично насытился, виной тому не емкость рынка, а виной тому – отсутствие квалификации у тех людей, которые едут. Если мы говорим о том, что будет востребовано, – это так называемые синие воротнички, люди рабочих специальностей. Здесь действительно темп замедлен. Почему? Просто таких людей в Украине, к сожалению, не становится больше. Они уже или пробовали работать за рубежом и вернулись, или они уже там работают", – подчеркнул Николов.

Заробитчане и Украина

Украинская экономика зависит от работы, а отток трудовых ресурсов ухудшает ее состояние. Об этом в интервью НВ отметил директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Он отметил, когда рабочие находятся за границей, они не платят налоги. В то же время, здесь в Украине их родители получают пенсии, а дети – бесплатное обучение. Устенко также предположил, что трудовая миграция несет угрозу для развития предпринимательства в стране, ведь наиболее инициативные люди покидают страну. Кроме того, объемы денег, которые заробитчане присылают в Украину, уменьшаются.

Трудовая миграция несет угрозу для развития предпринимательства

"Около 10 миллиардов долларов получили в прошлом году в виде перечисления от украинских заробитчан. Перечисления, которые мы получаем от заробитчан, меняются достаточно быстро в своей структуре. Раньше практически те деньги, которые зарабатывали заробитчане, находящиеся за пределом страны, они переводили в Украину, то сейчас большая доля этих денег остается у них на руках. Для меня это является свидетельством того, что другие члены семьи переезжают в эту страну временного размещения украинских заробитчан", – отметил Устенко.



Устенко добавил, что как только в Украине начнется экономический рост, граждане перестанут искать работу за рубежом.

По данным Государственной миграционной службы, постоянно за границей работают более 3 млн украинцев. Министр социальной политики Андрей Рева также заявлял, что трудовая миграция в основном носит сезонный характер. Не менее 9 млн украинском ежегодно выезжают за границу на сезонные работы.

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