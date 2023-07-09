Деньги недели. Зерновой коридор проложат без Путина, глава Киевгорстроя «застрял» на Эвересте, Абрамовича сослали в Украину

9 июля, 17:34
NV Премиум
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Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

NV Бізнес выбрал главные новости экономики, самые интересные заявления и показательные цифры уходящей недели.

Тарифы на воду — играем все обратно. Нацкомиссия по регулированию энергетики очень быстро отменила собственное решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. 30 июня, в пятницу, приняла решение, а уже 3 июля, в понедельник, на свежую голову разобралась и передумала. Правда, перед этим якобы независимый регулятор получил нагоняй и от Зеленского, и от Шмыгаля.

Видео дня

Подробнее о том, что произошло с тарифами на воду — читайте здесь.

Редактор: Александр Иванов

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