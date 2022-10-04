Несмотря на угрозы Путина. Ни одна сторона не заявляла об остановке «зерновой инициативы» — Мининфраструктры 4 октября, 19:17 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Reuters)

В Министерстве инфраструктуры Украины говорят, что другие стороны не инициировали остановку или изменения в «зерновой инициативе», благодаря которой из черноморских портов возобновился экспорт агропродукции. Несмотря на недовольства диктатора Путина.



В Министерстве инфраструктуры Украины (МИУ) говорят, что официально ни одна сторона «зерновой инициативы» не сообщала другим о ее возможной отмене. «Согласно подписанной Инициативе о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, соглашение остается в силе в течение 120 дней с даты подписания всеми сторонами и может автоматически продолжаться на такой же период», — ответили в МИУ на запросу НВ Бизнес. Причиной остановки инициативы может стать уведомление одной из сторон о намерении прекратить действие Инициативы или изменить ее.

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«По состоянию на 4 октября украинской стороне не поступало никаких сообщений об отмене действия Инициативы», — говорят в МИУ.

Со своей стороны Украина остается надежным гарантом мировой продовольственной безопасности и намерена продолжать действие Иницитивы. «Также хотим добавить, что за 2 месяца работы портов Одесса, Черноморск, Южный был отправлен 241 судно с 5,5 миллионами тонн агропродукции», — рассказали в министерстве.

Напомним, что ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что большая часть зерна вывозится в ЕС, а не в развивающиеся страны, о которых он якобы очень заботится.

Куда отправляли зерно из портов Украины в рамках "зерновой инициативы" / Фото: Министерство инфраструктуры Украины

Однако в Министерстве инфраструктуры Украины по итогам двух месяцев работы зерновой инициативы сообщили, что 68% пшеницы были направлены именно в находящиеся на грани голода страны Африки и Азии.

В сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН уже вышли 4 судна из более 120 тыс. тонн пшеницы для населения Эфиопии, Йемена и Афганистана. В ближайшее время в Черноморск зайдет пятое судно под погрузку 30 тыс. пшеницы для Сомали. Всего в страны Африканского континента было отправлено около 1 млн тонн зерна.



Документы, которые регулируют основные положения, так называемой «зерновой инициативы», были подписаны в Стамбуле 22 июля 2022 года. Сторонами инициативы выступили Украина, Россия и Турция по предложению генерального секретаря ООН. Срок действия Инициативы — 120 дней. То есть до 19 ноября.