«Есть два горизонта». Зеленский рассказал, как западные инвесторы могут помочь Украине и заработать на этом 8 июня, 19:46 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский рассказал о перспективах инвестиций в Украину (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных инвесторов рассмотреть варианты долгосрочной и краткосрочной помощи Украине.

Об этом он заявил, выступая перед участниками конференции Dragon Capital’s Ukraine Virtual Investor, организованной группой компаний Dragon Capital (владеет сайтом NV, журналом НВ и Радио НВ).

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«Это очень простые и прозрачные инструменты. Первый инструмент — наша платформа United24. Специальная фандрайзинговая платформа, с помощью которой мы аккумулируем средства для восстановления после боевых действий. Это разминирование, покупка оборудования для лечебниц, гуманитарная поддержка. Каждый вклад позволяет нам увидеть, что Украина имеет тот или иной конкретный и настоящий друг. Мы видим, кому будем благодарны», — заявил Зеленский.

Долгосрочное сотрудничество, как сказал Зеленский, включает в себя пять основных элементов и возможностей: «Европа, IT, аграрное сотрудничество, зеленая энергетика, локализация производства».

Вторым инструментом, как заявил президент, являются военные облигации Украины.

«Даже сейчас, во время полномасштабной войны, мы демонстрируем абсолютно добросовестное отношение к нашей обязанности. Военные бонды — это инструмент для вас, чтобы и поддержать нас в борьбе за свободу и заработать. Заработать вам», — сказал он.

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