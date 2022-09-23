«Инвестиции служат миру». Зеленский призвал миллиардеров и филантропов вкладывать деньги в Украину 23 сентября, 12:12 Зеленский призвал участников саммита Forbes400 инвестировать в Украину (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал участников ежегодного филантропического саммита Forbes400 инвестировать в Украину и подчеркнул, что такие инвестиции служат миру, тогда как бизнес в России служит злу и агрессии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Зеленского, Украина — единственное место на земле, которое очень органично объединяет инвестирование и филантропию.

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«В Украине можно быть инвестором и, как результат этого, филантропом. Можно быть даже просто бизнесменом, и такая обычная активность трансформируется в благую помощь для сотен миллионов или даже миллиардов людей», — сказал президент.

В качестве примеров он привел поставки аграрной продукции из Украины на глобальный рынок, которые спасают людей от голода в Эфиопии, Сомали, Йемене, Ливане и других странах.

Зеленский призвал больше инвестировать в расширение технологий экспорта и новые перерабатывающие мощности. Он также добавил, что Украина имеет значительный потенциал наращивания экспорта электроэнергии, в том числе зеленой, и это реальный инструмент недопущения энергетической бедности в Европе и замещения российских энергоносителей.

По его словам, в Украине также колоссальные возможности в развития водородной энергетики и транспортировки зеленого водорода в Европу, а также значительные запасы таких необходимых современной экономике лития, графита и других редкоземельных металлов.

Среди других возможностей страны он назвал деревопереработку и возможности строительства мощностей для зеленого аммиака.

Напомним, ранее Всемирный банк впервые с начала войны инвестировал в Украину.

Также страны Большой семерки (G7) планируют создать «своего рода карту инвестиционных возможностей» для Украины.

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