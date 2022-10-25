«Нужно 17 млрд долларов немедленно». Зеленский призвал ЕС создать финансовый Рамштайн 25 октября, 11:48 Владимир Зеленский призвал ЕС создать финансовый Рамштайн (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал станы ЕС создать финансовый Рамштайн для помощи Украине в реконструкции и восстановлении экономики.

Об этом он заявил на открытии международной конференции по вопросам восстановления Украины во вторник.



«Я верю, что сейчас можем одобрить решение об учреждении финансового Рамштайна для поддержки нашей общей стабильности. Нам нужна финансово-координационная платформа, которая объединит все усилия по восстановлению нашей страны», — сказал президент.

Видео дня

Зеленский заявил, что Украина разработала прозрачный план по восстановлению. По словам президента, «это то, что необходимо Украине для выживания, именно сейчас».

«Вес нашего fast recovery плана быстрого восстановления — 17 млрд долларов немедленно. Это больницы, школы, жизненно важная транспортная и энергетическая инфраструктура. Мы имеем колоссальные потребности в восстановлении жилья», — сказал он.

Зеленский отметил, что Украина пока не получила «ни одного цента на быстрое восстановление» и попросил европейских лидеров приблизить необходимые решения.

Президент сказал, что «уже сейчас на этой конференции надо принять решение о помощи для покрытия дефицита бюджета будущего года. Для Украины это неподъемная сумма — 28 млрд долларов дефицита. Это зарплаты учителей, врачей, пенсии. Наше объединение достаточно мощное, чтобы реализовать эту задачу».

Зеленский подчеркнул, что «есть российские активы, которые уже заморожены и те, которые еще необходимо заморозить».

«Значительная часть этих активов в юрисдикциях европейских стран. Нам нужна компенсация и это справедливо. А, значит, нам нужен реальный быстрый законный механизм направления российских активов на возмещение убытков, нанесенных российской войной», — заявил он.

В начале октября президент принял участие в министерской встрече стран-доноров, МВФ и Всемирного банка, и объявил о создании финансового Рамштайна — формата для постоянной финансовой поддержки Украины. Тогда он заявил, что «речь идет о значительных суммах — десятках миллиардов долларов для бюджета и Fast Recovery. Но потенциал демократических стран значительно больше, чем существующие потребности».

