Зеленский предложил Раде уволить главу Нацбанка 5 октября, 19:38 Кирилл Шевченко (Фото:Кирилл Шевченко via Facebook)

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение главы Национального банка Кирилла Шевченко.

Об этом говорится на сайте Рады.

Проект постановления был направлен на рассмотрение комитета Рады. В среду, 5 октября, нардеп Ярослав Железняк сообщил, что финансовый комитет Верховной Рады не одобрил постановление об увольнении Шевченко с должности главы НБУ, поскольку Офис президента не успел подать представление на увольнение.

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По данным источников НВ, руководить Нацбанком вместо Кирилла Шевченко будет, скорее всего, Андрей Пышный.

4 октября глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что уходит в отставку. По его словам, такое решение он принял из-за проблем со здоровьем.

Позже Железняк сообщил, что новым главой НБУ может стать бывший руководитель государственного Ощадбанка Андрей Пышный. Он может быть назначен уже на этой неделе.

Кирилл Шевченко был назначен главой НБУ в июле 2020 года после того, как Яков Смолий внезапно ушел в отставку с этой должности, обвинив руководство страны в давлении на центробанк.

