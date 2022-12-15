«Нуждаемся в поддержке». Зеленский попросил у ЕС миллиарды кубометров газа и электроэнергии на сотни миллионов евро
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Украина нуждается в 2 млрд кубометров газа и электроэнергии на 800 млн евро.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая 15 декабря на Совете Евросоюза, сообщает Интерфакс-Украина.
«В частности, нуждаемся в поддержке для закупки объема используемого газа, чтобы компенсировать ущерб от российских ударов по другим видам генерации. Речь идет о двух миллиардах кубометров газа», — сказал он.
«Также нуждаемся в поддержке с электричеством для Украины — с поставкой из ЕС. Так же, как мы сможем помочь вам экспортом электричества, когда восстановим нашу генерацию, мы нуждаемся сейчас в вашей помощи, чтобы пройти зиму. Речь идет о поставках электричества стоимостью около 800 млн евро», — добавил Зеленский.
По словам президента, «любые блэкауты в Украине — это удары по вашим социальным системам из-за новых волн миграции. Любые попытки России показать, что якобы Украина не обладает достаточной устойчивостью, — это попытки показать миру, что Европа не имеет достаточной устойчивости».
«Поэтому я призываю вас продолжать делать все, чтобы мы могли поддерживать энергообеспечение украинцев. И я благодарен каждому и каждому из вас, кто уже помогает с поставкой оборудования и финансовой поддержкой», — сказал Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский призвал Евросоюз направить спецмиссии на объекты энергетической инфраструктуры Украины.