«Найдут другую бензоколонку». Зеленский поблагодарил Байдена за запрет импорта в США российских нефти и газа 8 марта, 23:54 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Handout via REUTERS)

Решение США запретить импорт нефти и газа из России ослабит ее экономически, политически и идеологически, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он заявил в видеообращении.

«Сегодня очень важные новости. Соединенные Штаты Америки сделали шаг, который ощутимо ослабит оккупантов, заставит платить за агрессию, отвечать за зло, которое они совершили», — сказал он.

Зеленский добавил, что благодарен президенту США Джо Байдену за это решение, являющееся «максимально мощным сигналом всему миру».

«Он очень прост: каждый цент, уплаченный России, она превращает в пули снаряды, летящие в другие суверенные государства. Либо Россия будет уважать международное право и не будет вести войны, либо у нее не будет денег, чтобы войны начинать. Найдут другую бензоколонку, но это не только о деньгах. Запрет на импорт нефти в США ослабит государство-террориста экономически, политически и идеологически. Ибо это — о свободе, о будущем. О том, куда будет двигаться мир», — подчеркнул президент.

8 марта Байден объявил, что США запретили импорт российских нефти и газа.

«Это значит, что российская нефть больше не будет приемлема для портов США, и американский народ нанесет еще один мощный удар по этой военной машине Путина», — сказал Байден.



Он заявил, что понимает неготовность стран Европы сделать сейчас аналогичный шаг из-за зависимости от российских энергоресурсов, но Штаты с ними сотрудничают для разработки долгосрочной стратегии.

Аналогичный запрет вводит Великобритания.

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