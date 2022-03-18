На период военного времени. Зеленский анонсировал беспроцентные кредиты для бизнеса 18 марта, 01:09 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые правила для бизнеса на период военного времени, в частности, беспроцентные кредиты и существенное сокращение регуляций. Об этом он сообщил в ходе обращения 18 марта.



«Наше правительство подготовило решение о расширении программы кредитования для предпринимателей. Теперь любой бизнес может получить кредит под ставку 0% на время военного времени плюс один месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка 5%. Общий размер кредита - до 60 млн грн. Чтобы был шире круг бизнесов, которые смогут пользоваться нашей программой», — рассказал Зеленский.



Он также анонсировал существенное сокращение регуляций - почти в 30 раз.



«Кабинет министров завтра проголосует за масштабное сокращение регуляций. Было более 600 разрешений или лицензий для бизнеса, а останется около 20. Только те, которые нельзя отменить. Для абсолютно большей части бизнесов в Украине будет работать декларативный принцип – объявил о начале деятельности и свободно работаешь», – сказал Зеленский.



Также президент рассказал, что поставил «особую» задачу Нацбанку, Верховной Раде и правительству — найти законодательную возможность гарантировать все вклады населения.



«Я поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинских банках, весь депозит. В любом банке нашей страны. Чтобы люди не потеряли деньги, ни при каких обстоятельствах», - рассказал Зеленский.



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