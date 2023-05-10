На стройплощадках тишина. Когда девелоперы достроят жилье, за которое брали деньги до войны 10 мая, 10:02 NV Премиум Работы на многих стройплощадках идут медленнее, чем полтора года назад (Фото:depositphotos/ nenovbrothers)

Зимой Киевгорстрой был вынужден приостановить работы на стройплощадках из-за недостатка средств. Два месяца понадобилось компании, чтобы признать это публично. В середине апреля президент крупнейшего киевского девелопера Игорь Кушнир сделал соответствующее заявление. А через 10 дней сообщил, что компания возобновила работы пока на четырех своих объектах — ЖК Урловский-1, Урловский-2, Mirax и Абрикосовый. И это не единичная ситуация. После начала большой войны девелоперы столкнулись с нехваткой средств из-за резкого падения объемов продаж жилья и неплатежей за рассрочку на приобретенные квартиры.

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