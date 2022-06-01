Предъявите страховку! Почему ЕС и Великобритания решились на двойной удар по морскому экспорту нефти из России 1 июня, 21:00 Сюжет Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Активисты организации GreenPeace на фоне российского танкера требуют ввести эмбарго на нефть из РФ (Фото:GreenPeace)

Частичное и поэтапное эмбарго на российскую нефть странами Европейского Союза может быть усилено серьезными ограничениями на страхование морских грузов. Почему это важно — поясняет НВ Бизнес.

Страны Европейского Союза (ЕС) наконец-то согласовали общую позицию о поэтапном введении запрета на покупку российской сырой нефти. Считается, что это одно из самых болезненных направлений санкционной политики единой Европы. В дополнение к этому Польша и Германия добровольно отказываются от поставок нефти трубопроводным транспортом. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, уже до конца года поставки российской нефти в страны ЕС сократятся на 92%. Останутся лишь незначительные объемы, которые поступают в Венгрию, Словакию и Чехию по части магистрального трубопровода Дружба, которая идет через Украину. И на эти поставки могут ввести пошлину.

Видео дня

Но есть одно «но». Россия может перенаправить морские потоки нефти на другие рынки. Об этом знают в Европе и готовятся перекрыть лазейку.



Страховой удар



Страны ЕС — выгодный, но не единственный рынок для российской нефти. Желающие «подставить плечо» в обмен на более низкие цены наверняка найдутся. Андрей Коболев, экс-глава НАК Нафтогаз Украины, назвал таких потребителей "bottom feeders" или «падальщиками».



«Далеко не всю нефть Россия сможет перенаправить (я ожидаю, что не более 60%) и, что еще более важно, — падальщики никогда не платят рыночную цену. От 50 до 70 центов за доллар», — поясняет Коболев.

Похоже, в Европе понимают, что сотрудничество России даже с такими странами несет много рисков. Поэтому ЕС совместно с Великобританией могут ввести дополнительные ограничения, сообщили FT и WSJ. Речь о запрете страхования морских перевозок нефти.

Крупнейшие страховщики таких грузов — европейские компании и британский Lloyd’s of London. Если не будет страховки, которую, как правило, обеспечивают грузовладельцы, то владельцы судов практически наверняка откажут в перевозке товара. Особенно, если это касается такого сложного продукта, как нефть. Ведь его сопровождает огромное количество рисков.

Еще в начале мая WSJ со ссылкой на Ларса Барстада, исполнительного директора компании Frontline Ltd, которая владеет одним из самых больших в мире танкерных флотов, сообщила, что в мире есть трейдеры и транспортные компании, которые готовы работать без страховки. Они, в частности, помогали Ирану и Венесуэле обходить западные санкции. Но в случае России есть один важный нюанс. Ее торговые пути проходят через территориальные воды стран ЕС, которые так сильно боятся экологических рисков, что не пустят нефтяной танкер без страховки. Например, Дания, через воды которой проходят суда с нефтью из портов Балтийского моря.

С другой стороны, ЕС длительное время не решался на запрет страхования российских нефтяных грузов. Дело в том, что ряд стран, которые входят в Союз, являются мощными игроками на рынке морских перевозок. Это Греция, Мальта, Кипр и др. И они отказывались поддерживать этот запрет, так как опасались, что их доля рынка отойдет Великобритании. Лишь после того как британцы согласились действовать совместно с ЕС, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Ведь именно Lloyd’s of London является крупнейшим в мире игроком на рынке морского перестрахования.

Пока ни ЕС, ни Великобритания официально не комментировали введение страховых санкций против российской нефтяной промышленности. Неформально, источники FT и WSJ на страховом рынке сообщили, что менеджмент Lloyd’s предупредил еврочиновников о том, что может возникнуть сложность с идентификацией именно российской нефти. Ведь в порты Черного моря поступает и продукция из Казахстана. «Это не самая легкая работа в мире, но и не невозможная», — цитирует FT высокопоставленного собеседника в Lloyd’s. Тем более, что у страховщиков есть огромный опыт соблюдения санкций в отношении нефтяных грузов из Ирана.

На свой риск



Сможет ли кто-то заменить европейские страховые компании на этом рынке? WSJ еще в начале мая пообщался с Андреасом Кребсом, представителем австрийского страхового брокера GrECo International Holding AG. Он считает, что эту нишу частично могут занять компании из стран, которые не поддерживают санкции против России. Это Турция, государства Ближнего Востока и Персидского Залива.

Еще один потенциальный выгодоприобретатель — Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), сообщило сегодня российское агентство Интерфакс. Ее единственный владелец — Центральный банк Российской Федерации. Но в деятельности РНПК есть ряд ограничений. Во-первых, это более низкий потолок сумм перестрахования в сравнении с европейскими и британскими компаниями. А танкер нефти — это достаточно дорогой объект, несущий огромные риски. Во-вторых, упомянутая перестраховочная компания создана для работы на национальном российском рынке и для поддержки российских страховых компаний. А особенность глобального судоходства заключается в том, что контролером танкера или сухогруза фактически может быть гражданин или компания из России, но формально судно с ними не связано. «С морскими перевозками (очень космополитичным бизнесом) все сложно: флаг, регистр, регистрация судна — это вопрос налогообложения, удобства эксплуатации, содержания судна, привлечения клиентов, географии плавания, много других важных аспектов», — сказал Интерфаксу Николай Галушин, глава страхового брокера и общества взаимного страхования Ростех. Это может вызвать дополнительные сложности для всего нефтяного рынка РФ. Те танкеры, которые не ходят под российскими флагами, — не получат страховую поддержку от России.

Подобные действия на рынке гражданской авиации оказались достаточно эффективными. Это привело практически к полной авиационной изоляции РФ, в аэропорты которой летают авиакомпании преимущественно из ближневосточных и азиатских стран.

FT со ссылкой на свои источники заявляет, что запрет на страхование морских перевозок из РФ вступит в силу не ранее чем через 6 месяцев. «И тогда [Россия] получит большие проблемы с транспортировкой грузов», — заявил чиновник Еврокомиссии на условиях анонимности. Остается дождаться официальной публикации решения ЕС, в котором будут детально прописаны все запреты и ограничения, а также сроки их вступления в силу.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.