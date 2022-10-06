Подарок Путину. Смогут ли россияне самостоятельно справиться с Запорожской АЭС и какие риски для Украины несет «аннексия» этой станции 6 октября, 14:35 Эксклюзив НВ Накануне дня рождения российского диктатора Владимира Путина Росатом объявил об «аннексии» Запорожской АЭС (Фото:Коллаж НВ)

Росатом объявил о фактической аннексии Запорожской атомной станции. Но россияне не смогут самостоятельно оперировать ею, и им будет тяжело «продать» эту историю даже внутренней аудитории.

История вокруг оккупированной россиянами Запорожской АЭС в Энергодаре вышла на новый уровень. Российский диктатор Владимир Путин подписал «указ» о ее передаче в собственность страны-агрессора. «Правительству РФ обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и другого имущества, необходимого для ее деятельности», — говорится в тексте документа, не имеющего юридической силы.

Видео дня

Украина жестко отреагировала на это событие, которое может стать символическим подарком на юбилей Путина.

Какие последствия будут иметь действия россиян для атомной станции и ее персонала, имеет ли влияние МАГАТЭ и кто может помешать реализации планов страны-агрессора?

Игры в терминологию

Еще 1 октября президент Энергоатома Петр Котин заявил о желании россиян передать Запорожскую АЭС российской энергетической компании Росатом. Это заявление появилось на фоне похищения директора ЗАЭС Игоря Мурашова.

5 октября стало известно, что управляющая российскими атомными станциями корпорация Росатом создала в Москве акционерное общество Эксплуатационная организация Запорожской АЭС. Именно оно может взять на баланс украинскую станцию.

«Ничтожные решения Росатома являются агонией явного сумасшедшего мира страны-агрессора, в котором теперь дошли до создания псевдопредприятий с названиями украинских компаний», — так в украинском Энергоатоме отреагировали на действия россиян.

Что на практике изменится для Запорожской АЭС и рабочих? Атомная энергетика очень зарегулированная отрасль, как на международном, так и на национальных уровнях. Потому что все понимают цену ошибки: трагедии на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме еще долго будут помнить в мире. Для работы АЭС необходима лицензия контролирующего органа.

«Здесь возникает вопрос правового вакуума. На сегодня энергоблоки ЗАЭС имеют лицензию на эксплуатацию Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, а законодательство и нормативная документация в Украине и РФ отличаются», — рассказывает НВ Бизнес Ольга Кошарная, эксперт по вопросам атомной энергетики.

Украинское нормативное поле уже многие годы развивалось с учетом европейских и частично американских стандартов. Россияне жили в своем мире. Однако даже в нем действуют жесткие правила, касающиеся безопасности на АЭС. «Если они зарегистрировали эксплуатационную компанию у себя, то есть процедура! Они обязаны получить лицензию от Росатомнадзора. Если считают, что грабанули эту станцию, что она их собственность», — эмоционально говорит Кошарная.

В чем сложность? По ее словам, только ввод станции и шести блоков в эксплуатацию, согласно российскому законодательству, может занять 1−1,5 года. «Но они могут нарисовать все что угодно за один день», — констатирует собеседница НВ Бизнес.

Свои предостережения добавляет Григорий Плачков, глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в 2017—2021 годах. Он напоминает, что энергоблоки ЗАЭС конструкционно схожи с работающими на Курской, Ростовской и Балаковской атомных станциях в России, но имеют отличия. «Мне очень интересно, как они это лицензируют? Потому что 5 из 6 блоков ЗАЭС — с продленным сроком эксплуатации. Там есть измененные технические решения. Воплощены так называемые пост-фукусимские меры», — рассказывает Плачков. Он уверен, что из-за этих особенностей россияне не смогут заменить персонал собственными кадрами, потому что нужны те, кто знает все тонкости работы энергоблоков.

К тому же АЭС уже эксплуатирует топливо Westinghouse, с которым российские специалисты попросту не работают.



Кадровый голод

Похоже, что в Росатоме решили «натурализовать» часть украинских рабочих станции. «По моей информации на ЗАЭС никто из российских атомщиков не хочет ехать работать даже при высоких зарплатах, — рассказывает Кошарная. — Они нагибают персонал, чтобы получали российские паспорта». Сами же россияне боятся санкций, из-за которых они не смогут выезжать за границу на строительство АЭС российской конструкции в Китае, Индии, Турции, Венгрии. По ее словам, украинскому персоналу дали две недели на размышления. «Народ убегает. Кто может», — добавляет она. Но, к сожалению, не все жители Энергодара и рабочие станции могут выехать на территорию, контролируемую украинским правительством.

Плачков напоминает, что подготовка эксплуатирующего персонала ведется 8−10 лет. У каждого из ответственных рабочих также есть персональные лицензии. Поэтому невозможно заменить рабочих одной станции атомщиками из другой АЭС. Только на ЗАЭС около 1235 человек с персональными лицензиями. «Их готовят психологически, должно быть соответствующее состояние здоровья и знания, потому что нужно принимать решения по ядерной и радиационной безопасности, — объясняет Плачков. — А сейчас на Запорожской атомной они это делают каждый день во время обстрелов, выхода из строя трансформаторов и т. п. ».

Здесь также возникает вопрос, как россияне смогут приравнять украинские лицензии к российским. Хотя бы для того, чтобы оправдать «законность» действий перед внутренней аудиторией и рабочими Росатома, которых почти 270 тыс. и которые вынуждены соблюдать строгие нормы и правила.

Руководителем новосозданной российской организации назначен Олег Романенко, ранее работавший главным инженером Балаковской АЭС в России. У него есть все российские разрешительные документы, и он присутствовал в Энергодаре почти с первых дней оккупации украинского города.

Энергоатом также произвел кадровые изменения. И.о. директора Запорожской АЭС стал лично президент Энергоатома Петр Котин, который будет управлять станцией дистанционно.



Огромные атомные вопросы

На днях Киев и Москву посетит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, имеющий международные обязательства по деэскалации вокруг ЗАЭС. Но пока не помогает: уже зафиксировано минирование минимум двух энергоблоков станции, ранее обнародовано видео с военной техникой в машзале. «Ситуация ухудшается», — констатирует Плачков.

Волнуют не только вопросы с демилитаризацией. «Котин дал команду готовиться к пуску [энергоблока]. Для кого? Для россиян? Это увеличивает риск ядерного шантажа», — говорит Ольга Кошарная.

Энергоатом готовится вывести один из энергоблоков ЗАЭС из режима холодной остановки, рассказывает Плачков. То есть начать действия по теплоснабжению в город Энергодар и обеспечить станцию паром для собственных нужд.

Днем, 6 октября, это подтвердили в МАГАТЭ. «Руководство украинского оперативного персонала проинформировало присутствующих на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ, что ведется подготовка к запуску 5 блока на пониженной мощности для производства пара и тепла для нужд АЭС», — говорится в релизе организации.



В Энергоатоме на запрос НВ Бизнес ответили, что не комментируют эту информацию.

Сегодня все 6 энергоблоков ЗАЭС не работают. Станция только потребляет электроэнергию, которая необходима для поддержания безопасности в холодном режиме.



Силовая «аннексия» со стороны россиян приводит к ряду других вопросов. К примеру, все активные зоны (ядерные установки, отработанное и свежее топливо) на международной арене гарантированы Украиной. И неизвестно, как Россия планирует изменить этот статус и планирует ли вообще это делать? «Они же с 2014 года не разобрались с установкой в Крыму, в университете Севастополя», — напоминает Плачков.

КОНТЕКСТ. Имеется ввиду ядерная установка и материалы в Севастопольском институте ядерной энергии и промышленности. Они до сих пор являются собственностью Украины и к ним применяются Гарантии МАГАТЭ, согласно действующему соглашению о гарантиях и Дополнительному протоколу к нему между МАГАТЭ и Украиной.

Также есть вопросы страхования ядерных рисков и возмещения ядерного вреда. Их страхует ядерный страховой пул на условиях солидарной ответственности. Он был создан в 2003 году и объединял 24 страховых компании. Заказчиком страхования рисков являлся Энергоатом.



«Мое личное видение: надо останавливать действие или вносить изменения в лицензии на все энергоблоки ЗАЭС. Чтобы Украина не несла ответственности. И всем об этом сказать», — говорит Плачков.

Заявления и действия

Герман Галущенко, министр энергетики Украины, обратился к МАГАТЭ, еврокомиссару по вопросам энергетики Кадри Симсон, профильным министрам государств G7 с письмами, в которых призывает к решительным действиям в отношении российской ядерной промышленности. «Росатом и другие подконтрольные им юридические лица подпадают под санкции в Украине. Мы призываем все государства также сделать такой шаг, чтобы остановить незаконную деятельность этой компании», — говорится в обращении.

В украинском МИД также призвали ЕС, государства G7 и других партнеров безотлагательно рассмотреть введение санкций против Росатома, аффилированных с ним компаний и институций, а также других ключевых факторов атомной энергетики России. «Рассчитываем на четкую позицию и инициативную роль в этих вопросах со стороны генерального директора МАГАТЭ», — говорится в заявлении МИД Украины.

Может ли МАГАТЭ реально что-то изменить?

«Ответственность за безопасность эксплуатации АЭС несет национальное правительство и национальный оператор в соответствии с Конвенцией о ядерной безопасности. МАГАТЭ является только депозитарием этой конвенции — документа, устанавливающего правовые рамки эксплуатации ядерных установок», — объясняет Ольга Кошарная. По ее словам, МАГАТЭ может сделать заявление о том, что они не признают захват собственности.

«У нас есть только один аргумент, который влияет на все — Вооруженные силы Украины», — резюмирует Плачков.

