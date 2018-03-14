Замминистра энергетики Прокопива уволили

0 комментировать
Игорь Прокопив (слева) и министр энергетики Игорь Насалик (справа)
Фото из открытых источников

Игорь Прокопив (слева) и министр энергетики Игорь Насалик (справа)

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Прокопива.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Прокопива уволили", - сказал он после заседания правительства 14 марта.

Прокопив пришел в министерство в апреле 2017 года, после того, как его уволили с должности главы Укртрансгаза. Это произошло после того, как Нафтогаз обвинил его в злоупотреблении служебным положением. Сейчас Прокопив планирует заниматься политикой.

Напомним, что замминистра написал заявление об отставке 27 февраля.

Почти сразу после этого стало известно, что первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Галина Карп также уходит в отставку.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове