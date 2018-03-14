Замминистра энергетики Прокопива уволили

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Прокопива.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Прокопива уволили", - сказал он после заседания правительства 14 марта.

Прокопив пришел в министерство в апреле 2017 года, после того, как его уволили с должности главы Укртрансгаза. Это произошло после того, как Нафтогаз обвинил его в злоупотреблении служебным положением. Сейчас Прокопив планирует заниматься политикой.

Напомним, что замминистра написал заявление об отставке 27 февраля.

Почти сразу после этого стало известно, что первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Галина Карп также уходит в отставку.