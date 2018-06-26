Замминистра экономики решила временно уйти с должности - СМИ

Торговый представитель Украины и заместитель министра экономразвития и торговли Наталья Микольская, в ближайшие месяцы приостановит работу в Украине и временно переедет в США для обучения в Стэнфордском университете.

Об этом сообщили несколько источников в МЭРТ и в окружении торгпреда, передает Европейская правда.

Как пишет издание, Микольская сообщила об этом коллегам в минувшую субботу, во время празднования дня государственного служащего.

Источники также отмечают, что пока нет уверенности в том, будет ли правительство назначать нового полноценного торгпреда или выберет исполняющего обязанности. По их данным, скорее всего Микольская не будет увольняться с должности, а возьмет неоплачиваемый отпуск для обучения.

Также сообщается, что курс обучения, который будет проходить заместитель министра, начинается с начала сентября и продлится 10 месяцев. Таким образом, Микольская вернется в Украину на официальном старте парламентской избирательной кампании.

Наталья Микольская занимает должность заместителя министра с апреля 2015 года, она начала работать в правительстве Яценюка и сохранила пост после назначения правительства Гройсмана. Под ее руководством проходили переговоры о зонах свободной торговли, в том числе подписано соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой.