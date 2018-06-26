Замглавы Еврокомиссии назвал сроки газовых переговоров Украины, России и ЕС

Заместитель главы Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович сообщил, что обсудил с министром энергетики России Александром Новаком перспективу трехсторонних переговоров Украина-Россия-ЕС по газоснабжению, которые могут начаться в июле.

Об этом он написал на своей странице в Тwitter.

W/#Energy Minister Novak on the margins of the @WGC2018 in #Washington. Focused on the @EU_Commission's priority of a prospective trilateral process w/#Russia & #Ukraine. As time is of the essence, I'm looking forward to its start ideally in July. Stay tuned! pic.twitter.com/xLYFB1tPEB — Maroš Šefčovič???????? (@MarosSefcovic) 26 июня 2018 г.

"Встречался с министром энергетики Новаком "на полях" Всемирной газовой конференции-2018 в Вашингтоне. Сосредоточил внимание на приоритете Еврокомиссии по будущему трехстороннему процессу с Россией и Украиной. Поскольку время не терпит, я ожидаю его начала в идеале в июле", - заявил Шефчович.

Напомним, что в конце мая Украина и Евросоюз договорились начать трехсторонние переговоры с участием России по транзиту газа в Европу.

Ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Отметим, что данные квартального отчета Еврокомиссии с европейских газовых рынков свидетельствуют, что газотранспортная система Украины по итогам 2017 года обеспечила 44% поставок российского газа в страны ЕС, что на 1% больше, чем годом ранее.