Замглавы Еврокомиссии назвал сроки газовых переговоров Украины, России и ЕС

Заместитель главы Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович сообщил, что обсудил с министром энергетики России Александром Новаком перспективу трехсторонних переговоров Украина-Россия-ЕС по газоснабжению, которые могут начаться в июле.

Об этом он написал на своей странице в Тwitter.

W/#Energy Minister Novak on the margins of the @WGC2018 in #Washington. Focused on the @EU_Commission's priority of a prospective trilateral process w/#Russia & #Ukraine. As time is of the essence, I'm looking forward to its start ideally in July. Stay tuned! pic.twitter.com/xLYFB1tPEB