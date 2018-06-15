Заместителями Смолия назначили одного из руководителей российского ВТБ и Рожкову

Совет Национального банка Украины (НБУ) утвердил первым заместителем главы НБУ Катерину Рожкову и заместителем главы – Сергея Холода, который сейчас является топ-менеджером "дочки" российского ВТБ.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что Рожкова назначена на должность с 16 июня, она продолжит курировать направление Пруденциальный надзор, а Холод назначен с 23 июля, он будет отвечать за блок Платежные системы и денежное обращение.

"Я ценю профессионализм и независимость Катерины Рожковой. За годы работы в Национальном банке она зарекомендовала себя высококвалифицированным топ-менеджером, который берет на себя ответственность, в том числе в проектах государственной важности, является лидером и безупречным авторитетом для коллег и рынка и имеет признание международных партнеров. Она успешно завершила очистку банковской системы и обеспечила реализацию ряда стратегических проектов. Это создало надежный фундамент для перезагрузки банковского сектора и усиление его роли в поддержке экономического роста и финансовой стабильности", – сказал глава центробанка Яков Смолий.

Кроме того, Смолий отметил, что Холод является наиболее удачной кандидатурой, которая поможет Нацбанку воплотить амбициозные цели относительно масштабной перестройки в стране сashless economy, перезагрузки системы электронных платежей центробанка, изучения новых возможностей в денежной сфере.

Правление Нацбанка состоит из шести человек: председателя, первого заместителя и четырех заместителей председателя.

Согласно закону О Национальном банке Украины, назначение на должность и освобождение от должности первого зама и заместителей главы центробанка проводит Совет НБУ по представлению главы регулятора.

Напомним, что 15 марта Верховная Рада Украины поддержала назначение Смолия на должность главы НБУ.