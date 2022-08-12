Нерусский поток. Почему Германия поддержала строительство газопровода из Испании в Центральную Европу
Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Cathrin Mueller)
Германия вспомнила о магистральном газопроводе из Испании, строительство которого остановили несколько лет назад. Он поможет получать газ из США и снизить зависимость от России.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время своей пресс-конференции неожиданно для журналистов вспомнил о газопроводе, строительство которого было остановлено три года назад. Речь идет об участке трубопровода MidCat (Midi-Catalonia Pipeline), который должен соединить Португалию и Испанию с Германией и Центральной Европой, сообщает Bild.
В 2019 году от этого проекта отказались из-за его экономической нецелесообразности в условиях увеличения доли возобновляемой энергетики и наличия дешевого российского топлива. Но все изменилось.
«Теперь это внесет значительный вклад в разрядку и облегчение ситуации со снабжением. И потому я вместе с моими коллегами из Испании и Португалии, а также в разговорах с президентом Франции и президентом Еврокомиссии решительно выступил за то, чтобы мы принялись за такой проект», – заявил Шольц.
Для завершения MidCat необходимо построить 226-километровый отрезок от Остальрики в испанской Каталонии до Барберы во Франции. Его проектная мощность чуть менее 8 млрд. куб.м газа в год.
Еще в марте правительство Испании сначала через заявления анонимных источников, а затем публично начало адвокацию возобновления этого проекта на фоне энергетического кризиса в Европе.
Ожидается, что для строительства газопровода понадобится не менее двух лет. В 2018 году стоимость проекта оценивалась в 440 млн евро. Испания выступает за то, чтобы финансирование велось за счет ЕС.
Для чего нужен MidCat? Испания имеет избыточные источники природного газа, который сейчас невозможно транспортировать во Францию или Германию. В первую очередь – это шесть заводов по регазификации LNG. Их загрузка в последние годы не превышала 40%. Кроме того, между Испанией и Алжиром проложен подводный газопровод Medgaz ежегодной мощностью 8 млрд куб.
То есть Испания может стать дополнительным узлом для импорта природного газа в центральную Европу вместо российского «голубого топлива». Потому что своими действиями - война в Украине и газовый шантаж Европы - Россия и Газпром создали имидж ненадежного поставщика, от продукции которого постепенно отказываются европейские страны.
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