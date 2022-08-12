Нерусский поток. Почему Германия поддержала строительство газопровода из Испании в Центральную Европу

12 августа, 18:30
Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Cathrin Mueller)

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Cathrin Mueller)

Автор: Артем Ильин

Германия вспомнила о магистральном газопроводе из Испании, строительство которого остановили несколько лет назад. Он поможет получать газ из США и снизить зависимость от России.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своей пресс-конференции неожиданно для журналистов вспомнил о газопроводе, строительство которого было остановлено три года назад. Речь идет об участке трубопровода MidCat (Midi-Catalonia Pipeline), который должен соединить Португалию и Испанию с Германией и Центральной Европой, сообщает Bild.

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В 2019 году от этого проекта отказались из-за его экономической нецелесообразности в условиях увеличения доли возобновляемой энергетики и наличия дешевого российского топлива. Но все изменилось.

«Теперь это внесет значительный вклад в разрядку и облегчение ситуации со снабжением. И потому я вместе с моими коллегами из Испании и Португалии, а также в разговорах с президентом Франции и президентом Еврокомиссии решительно выступил за то, чтобы мы принялись за такой проект», – заявил Шольц.

Для завершения MidCat необходимо построить 226-километровый отрезок от Остальрики в испанской Каталонии до Барберы во Франции. Его проектная мощность чуть менее 8 млрд. куб.м газа в год.

Еще в марте правительство Испании сначала через заявления анонимных источников, а затем публично начало адвокацию возобновления этого проекта на фоне энергетического кризиса в Европе.

Ожидается, что для строительства газопровода понадобится не менее двух лет. В 2018 году стоимость проекта оценивалась в 440 млн евро. Испания выступает за то, чтобы финансирование велось за счет ЕС.

Газовая инфраструктура Испании (Фото: iea.org)
Газовая инфраструктура Испании / Фото: iea.org

Для чего нужен MidCat? Испания имеет избыточные источники природного газа, который сейчас невозможно транспортировать во Францию или Германию. В первую очередь – это шесть заводов по регазификации LNG. Их загрузка в последние годы не превышала 40%. Кроме того, между Испанией и Алжиром проложен подводный газопровод Medgaz ежегодной мощностью 8 млрд куб.

То есть Испания может стать дополнительным узлом для импорта природного газа в центральную Европу вместо российского «голубого топлива». Потому что своими действиями - война в Украине и газовый шантаж Европы  - Россия и Газпром создали имидж ненадежного поставщика, от продукции которого постепенно отказываются европейские страны.

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Теги:   Газпром Германия Газопровод Испания LNG-терминал Пиренеи Магистральный газопровод Природный газ Олаф Шольц

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