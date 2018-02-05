Замена для Lanos, новый глава НБУ, доставка еды от Uber и другие деловые новости дня

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ТОП главных новостей бизнеса за 5 февраля от НВ Бизнес.

Цены на газ для населения могут вырасти

Для населения Украины цена газа может вырасти на 62% с 4,9 тыс. до 8,03 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. (без НДС) с 1 апреля 2018 года, если условия постановления правительства №187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не будут изменены.

В дальнейшем, с октября 2018 года, цена газа может вырасти на 73% в сравнении с действующей на данный момент ценной.

Рада сделала предпоследний шаг к смене главы НБУ

Профильный комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал парламенту утвердить постановление об увольнении с должности главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой и назначении на этот пост Якова Смолия.

В свою очередь глава Рады Андрей Парубий заявил, что рассчитывает на окончательное решение вопроса со сменой главы НБУ уже до конца февраля. "Планирую в этом месяце. Если не на этой неделе, то на следующей пленарной. Планирую не затягивать с этим вопросом", - сказал он.

Uber готовится к запуску сервиса по доставке еды

Cервис вызова такси Uber ищет сотрудника на позицию general manager для своего сервиса доставки еды UberEats в Украине, свидетельствует открытая вакансия на сайте компании.

В описании вакансии говорится, что основной ответственностью станет "развитие и масштабирование платформы доставки еды на одном из рынков, ключевых для сервиса".

Украинский офис Uber не подтвердил прямо запуск сервиса, но указал, что есть такие планы.

ЗАЗ готовит выпуск нового автомобиля вместо Lanos

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) рассматривает возможность серийного производства нового автомобиля.

"Lanos еще мог бы жить - это было хорошее авто по соотношению цена/качество. Но принято решение прекратить производство. Ведем переговоры, чтобы поставить на его место более модернизированную машину. Однако она появится не ранее чем через два года", - сообщил владелец корпорации УкрАвто Тариэл Васадзе.

По его словам, экономически целесообразный объем производства – минимум 50 тыс. автомобилей в год. Для того чтобы поставить новую модель на действующем современном заводе, надо инвестировать не один миллиард долларов.

Мошенники втянули Минфин в схему финансовой пирамиды МММ

Министерство финансов Украины предупреждает о мошенничестве с компенсацией за участие в акционерном обществе МММ. "В последнее время в Минфин поступают сообщения о том, что от имени Министерства осуществляются звонки гражданам и предлагается компенсация за участие в МММ", - сообщила пресс-служба министерства.

По данным ведомства, мошенники звонят из Киева под разными именами и говорят, что по решению суда Минфин сейчас выплачивает соответствующую "компенсацию". Далее сообщают, куда следует приехать, чтобы восстановить квитанции, и какой "налог" для этого необходимо оплатить. В случае поступления в адрес бывших акционеров МММ соответствующих звонков, министерство советует обращаться в правоохранительные органы.





Такими были главные деловые новости понедельника.