Замедление. НБУ оценил рост экономики за последний квартал

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает рост валового внутреннего продукта (ВВП) в июле-сентябре в 3,1% и отмечает замедление роста с 3,2% на фоне ухудшения динамики большинства базовых отраслей экономики и деловых ожиданий предприятий.

Об этом говорится в октябрьском инфляционном отчете, опубликованном регулятором.

"В третьем квартале 2018 рост экономики Украины несколько замедлился (до 3,1% г/г по оценкам НБУ) на фоне ухудшения динамики большинства базовых отраслей экономики", – говорится в документе.

Регулятор отмечает, что на показателях сельского хозяйства негативно отразилась более низкая урожайность ранних зерновых, а рост в промышленности сдерживали ухудшение конъюнктуры на внешних рынках, ремонтные работы на нескольких металлургических предприятиях и осложнения грузовых перевозок.

Эти же факторы тормозили увеличение экспорта, считают в Нацбанке. В то же время продолжалось дальнейшее наращивание денежных переводов трудовых мигрантов, что вместе с ростом заработной платы и социальных выплат стимулировало потребительский спрос и импорт.

В результате дефицит текущего счета платежного баланса существенно расширился (до $2,1 млрд за январь-август). Дополнительным фактором расширения дефицита было увеличение объемов выплат дивидендов.

Напомним, что ранее Нацбанк сохранил прогноз роста ВВП на 3,4% в 2018 году.

В начале октября Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,3%, и в 2019 году – до 3,5%. Также международное рейтинговое агентство Fitch прогнозировало рост ВВП Украины на 3,2% в 2018 году. При этом в 2019 году агентство прогнозирует рост на 3,7%.

Агентство S&P ожидает ускорения роста ВВП Украины в 2018 году до 3,1% с замедлением его до 2,9% в 2019-2021 годах.

При этом Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста ВВП Украины с 3% до 3,5% в 2018 году.