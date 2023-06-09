Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить закон об олигархах

9 июня, 16:12
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Министр юстиции Украины Денис Малюська (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Министр юстиции Украины Денис Малюська (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, и сейчас закон будет «на паузе».

Об этом заявил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, который в пятницу, 9 июня, находится в Венеции.

«Война существенно меняет баланс сил в Украине, уменьшает влияние олигархов. И это как разрушение их предприятий, так и функционирование органов государственной власти во время войны… Поэтому надлежащим образом оценить влияние закона об олигархах на политическую и правовую систему крайне сложно», — объяснил он.

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Малюська добавил, что по результатам рассмотрения закона комиссия «не установила, что мы нарушили права олигархов».

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Министр напомнил, что одним из условий для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС стала имплементация закона об олигархах в соответствии с выводами Венецианской комиссии. Такое же условие поставили Грузии и Молдове.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о деолигархизации в начале ноября 2021 года.

Согласно законопроекту, олигархом считается человек, который одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:

  • вовлечении в политику;
  • владение медиа;
  • значительные экономические активы (1 млн прожиточных минимумов, или около 2,6 млрд грн, или около $71 млн);
  • монопольное положение на рынке.
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Закон Олигархи Министерство юстиции Украины Денис Малюська деолигархизация Война России против Украины

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