Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить закон об олигархах 9 июня, 16:12 Министр юстиции Украины Денис Малюська (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, и сейчас закон будет «на паузе».

Об этом заявил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, который в пятницу, 9 июня, находится в Венеции.



«Война существенно меняет баланс сил в Украине, уменьшает влияние олигархов. И это как разрушение их предприятий, так и функционирование органов государственной власти во время войны… Поэтому надлежащим образом оценить влияние закона об олигархах на политическую и правовую систему крайне сложно», — объяснил он.

Видео дня

Малюська добавил, что по результатам рассмотрения закона комиссия «не установила, что мы нарушили права олигархов».

Министр напомнил, что одним из условий для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС стала имплементация закона об олигархах в соответствии с выводами Венецианской комиссии. Такое же условие поставили Грузии и Молдове.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о деолигархизации в начале ноября 2021 года.

Согласно законопроекту, олигархом считается человек, который одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:

вовлечении в политику;

владение медиа;



значительные экономические активы ( 1 млн прожиточных минимумов, или около 2,6 млрд грн, или около $71 млн);



1 млн прожиточных минимумов, или около 2,6 млрд грн, или около $71 млн); монопольное положение на рынке.

