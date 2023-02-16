Закон о списании кредитов. Кому, при каких условиях и какие ссуды можно аннулировать в период действия военного положения 16 февраля, 07:18 Введен в действие Закон о списании (приостановлении) кредитов (Фото:tanja.kitura@gmail.com/depositphotos)

28 января 2023 года введены в действие изменения в Закон О потребительском кредитовании с целью поддержки заемщиков, имущество которых было уничтожено или получило повреждения вследствие вооруженной агрессии РФ.

Лицам, имущество которых было уничтожено или получило повреждения вследствие вооруженной агрессии РФ, предлагают следующие варианты:

Приостановка обязанности возвращать кредит, предметом которого является недвижимое имущество. Аннулирование задолженности по кредиту, обеспеченному жильем ( только в отношении уничтоженного имущества). Аннулирование задолженности по кредиту, обеспеченному автомобилем ( только в отношении уничтоженного имущества).

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Когда заемщик может воспользоваться правом на приостановку долга возвращать кредит

1. Заемщиком взят кредит по договору:

о потребительском кредите, то есть кредит, предоставляемый финансовым учреждением (а не просто физическим или юридическим лицом) заемщику на приобретение товаров / работ / услуг для удовлетворения собственных потребностей, то есть не связанных:

с предпринимательской деятельностью,

независимой профессиональной деятельностью,

исполнением обязанностей наемного работника;

другим договором, предусмотренным ч. 2 ст. 3 Закона О потребительском кредитовании.

2. Кредит имеет один из нижеуказанных предметов обеспечения (т.е. заемщик при взятии кредита гарантировал, что в случае, если он не вернет кредит, кредитор сможет удовлетворить свои требования за счет этого вида недвижимого имущества):

квартира

другое жилое помещение в здании

частный жилой дом

садовый или дачный дом

объект незавершенного жилищного строительства.

3. Предмет обеспечения должен также соответствовать хотя бы одному из следующих признаков:

расположен на временно оккупированной территории или на территориях, на которых ведутся военные ( боевые) действия или на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями РФ, определенных Кабмином;

боевые) действия или на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями РФ, определенных Кабмином; поврежденный в результате вооруженной агрессии РФ, то есть может быть восстановлен исключительно путем капитального ремонта или реконструкции;

уничтожен вследствие вооруженной агрессии РФ, то есть восстановление путем текущего или капитального ремонта или реконструкции невозможно или экономически нецелесообразно.

Какие документы нужны для аннулирования кредита

В период действия в Украине военного положения и в течение 90 дней после его прекращения или отмены заемщик имеет право подать кредитору:

оригинал заявления о приостановлении уплаты денежного обязательства: основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей ( можно подать лично либо направить по почте, либо по электронной почте, при условии подписания электронной подписью);

можно подать лично либо направить по почте, либо по электронной почте, при условии подписания электронной подписью); оригинал или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих факт повреждения или уничтожения недвижимого имущества в результате вооруженной агрессии РФ ( можно подать лично или направить по почте);

можно подать лично или направить по почте); в случае исключения территории, на которой находится недвижимое имущество, из перечня территорий, на которых ведутся военные ( боевые) действия, либо на территорий, временно оккупированных РФ, заемщик должен представить документы, подтверждающие факт повреждения или уничтожения недвижимого имущества в течение 90 дней со дня такого исключения;

боевые) действия, либо на территорий, временно оккупированных РФ, заемщик должен представить документы, подтверждающие факт повреждения или уничтожения недвижимого имущества в течение 90 дней со дня такого исключения; если имущество было повреждено / уничтожено не на территории из Перечня, то заемщик также имеет право на приостановление обязанности возвращать кредит в случае соблюдения вышеописанных условий, но вместе с заявлением на имя кредитора о приостановлении сразу нужно предоставить оригиналы или нотариально удостоверенные копии документов, что подтверждают факт повреждения или уничтожения недвижимого имущества в результате вооруженной агрессии РФ.



Когда будет возобновлена обязанность возвращать кредит

Со дня получения заемщиком компенсации от государства за поврежденное или уничтоженное имущество, являющееся предметом обеспечения по кредиту. Со дня возобновления такого имущества за счет государства. Об этих обстоятельствах необходимо уведомить кредитодателя в течение 10 рабочих дней со дня получения компенсации или документального признания такого имущества восстановленным ( но не позднее чем через 180 дней после дня прекращения/отмены военного положения в Украине).



После возобновления обязанности возвращать кредит, у заемщика будет отсутствовать обязанность возвращать начисленные, но не уплаченные проценты, комиссию и другие платежи за период с 24 февраля 2022 года до даты возобновления обязательства при условии, что он вовремя сообщил кредитодателю о получении компенсации от государства или возобновление своего имущества.

Кредитор после получения заявления осуществляет аннулирование задолженности и приобретает право:

на получение компенсации от государства за имущество, уничтоженное в результате вооруженной агрессии РФ ( при этом размер компенсации не может превышать основную сумму кредита); на получение компенсации за другие расходы ( убытки) кредитора (н еполученные проценты, комиссии и другие доходы) - за счет государства-агрессора.

При этом заемщик соответствующие права теряет.

