Министерство обороны Украины вместе с депутатами Верховной Рады взялись за создание специального правового режима для предприятий ОПК — Defence City.

Регистрация в Defence City позволит производителям вооружения масштабировать производство и может открыть путь к экспорту оружия. Но этот путь пройдут не все.

Пакет законопроектов о Defence City — правовой режим для государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса — предусматривает изменения в Налоговый, Таможенный, Бюджетный, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины. Голосование в ВР за первое чтение этих законопроектов планируется уже в июле.

Инициатива предусматривает создание Перечня предприятий оборонно-промышленного комплекса (резидентов Defence City). Перечень будет формировать и вести Министерство обороны, рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.